Piura: alumna que denunció acoso en Escuela de Policía no se graduó

Una estudiante de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional – La Unión, de 22 años, que denunció a un oficial por acoso sexual, no se graduó ayer junto a 753 de sus compañeros que sí lo hicieron. La ceremonia se realizó en la sede de la Macroregión Policial de Piura y Tumbes.



“Mi patrocinada no se graduó porque denunció al comandante PNP Luis Alberto Milla Meza, de la escuela de La Unión, por el presunto delito de acoso sexual, al haberle pedido favores sexuales a cambio de levantarle una sanción. Ese es el fondo del asunto, aunque en la policía me han dicho que no se graduó porque tiene una investigación pendiente en Inspectoría”, dijo a El Comercio Ronald Portero, el abogado de la estudiante.



Dicha investigación se refiere a una denuncia que interpuso la capitán PNP María Santos Bayona Lama ante Inspectoría. Allí relató que la estudiante ofreció declaraciones contra ella sin sustento. La víctima había dicho que Bayona las maltrataba psicológicamente a ella y a varias alumnas de la escuela de la policía.



-Comandante retirado-

El Ministerio del Interior pasó al retiro a 441 oficiales en todo el país, por renovación de cuadros. En la lista figuran 10 oficiales de Piura, entre ellos el comandante Milla, denunciado por presunto acoso sexual a una alumna de la escuela de La Unión.



“A él lo han pasado al retiro por la denuncia de acoso sexual que tiene. Al retirarlo, la investigación que tiene en Inspectoría queda en nada. Ahora solo esperemos que la investigación en la fiscalía avance y pueda ser condenado”, dijo Portero.



Añadió que su mayor temor ahora es que archiven todas las investigaciones porque cinco alumnas de la escuela de la policía de La Unión que, en un primer momento, declararon en contra de Milla ante Inspectoría, ahora cambiaron su versión.



“Han sido coaccionadas para que puedan graduarse. A mi patrocinada también le pidieron que firme una declaración jurada donde se retractaba de la denuncia. Ella lo hizo por temor, igual no se graduó, pero ya estoy pidiendo la nulidad de esa declaración”, dijo el abogado.



La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios viene investigando al comandante Milla así como al capitán Arturo Rodríguez Banda y al teniente William Ordóñez Ramírez. Estos dos últimos son acusados de pedir dinero (S/10) a los alumnos de la escuela para que les levanten sus sanciones disciplinarias.



El caso está en investigación preliminar. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo de Piura ha tomado las declaraciones de la agraviada, y ha pedido toda la documentación a Inspectoría. “Estamos analizando el caso, para emitir un informe y unas recomendaciones”, dijo César Orrego, defensor del pueblo de Piura a El Comercio.



Este viernes la alumna que denunció acoso sexual brindará su declaración ante personal del Ministerio de la Mujer con sede en Piura, luego de que se enteraran de este lamentable suceso.