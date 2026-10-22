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Resumen

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Multarán a vecinos que no permitan el ingreso a las casas para el control larvarios contra el dengue
Multarán a vecinos que no permitan el ingreso a las casas para el control larvarios contra el dengue
Por Miguel Rocca

Bastó una lluvia de alrededor de 5 horas para demostrar cada una de las falencias que hay en Piura. Un sistema de drenaje que no funciona, calles inundadas, obras inconclusas y además, el peligro del dengue, una enfermedad que ya ha sabido azotar en la región norteña. ¿Por qué Piura vive en un círculo vicioso en el que solo queda esperar que no suceda lo peor?

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