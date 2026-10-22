Bastó una lluvia de alrededor de 5 horas para demostrar cada una de las falencias que hay en Piura. Un sistema de drenaje que no funciona, calles inundadas, obras inconclusas y además, el peligro del dengue, una enfermedad que ya ha sabido azotar en la región norteña. ¿Por qué Piura vive en un círculo vicioso en el que solo queda esperar que no suceda lo peor?

En 2017, en pleno fenómeno de El Niño Costero, más de 50 fallecidos por el dengue. En 2023, año del ciclón Yaku, casi 80 mil casos y 148 muertos. En este 2026, ya se registran más de 13 mil casos acumulados de dengue y 8 defunciones. El panorama para el 2027 no es muy alentador.

Las lluvias producidas en los últimas días solo hicieron poner los ojos otra vez en una región que ya sido bastante afectada por los desastres naturales. En urbanizaciones de Piura, Chulucanas y Catacaos también se vieron calles con aniegos. El Senamhi ya advirtió que las lluvias continuarán en los próximos meses con más frecuencia e intensidad. Y ante esa inminente llegada de un clima inclemente, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para contener lo más posible los estragos de un Fenómeno El Niño que se preve catastrófico?

Vecinos caminan por una calle inundada en Piura, donde el agua cubre gran parte de la vía frente a viviendas y edificios. (Foto: GEC)

El dengue, una gran amenaza

Edward Pozo, jefe de inteligencia sanitaria de la red asistencial Piura de Essalud, conversó con El Comercio sobre cómo está la región norteña a semanas del Fenómeno de El Niño y tras esta lluvia que ha sido una especie de aviso de lo que podría venir.

En los hospitales, habrá unidades de vigilancia intensiva para el dengue, lugares de atención con insumos médicos y medicamentos. Además, se contratará personal que se va a necesitar durante la emergencia.

“Las lluvias han sido un aviso de que nos va a afectar bastante en la salud de Piura”.

“Lo que se sabe del dengue, es que por lo menos después de dos semanas del periodo lluvioso, es que empiezan a presentarse ya los casos de dengue, en una situación endémica. Pero Piura ya viene con casos de dengue desde el mes de julio, con brotes activos. Y esto es debido al calor y las altas temperaturas. Estas lluvias recientes lo que hacen es agregar una variable más que va a aumentar el riesgo de mayo cantidad de casos (de dengue)”

En cuanto a previsiones y cómo prepararse para lo que se pronostica como un FEN de magnitud “fuerte a extraordinaria”, el biólogo señaló que con la data histórica, se han puesto en el peor escenario posible. “El peor fue el del año 2023 con el ciclón Yaku. Essalud tuvo 35 mil casos de dengue. La OPS en su guía nos ha dicho que calculemos con una tasa de ataque de 4.5 a la población. Es decir, el 4.5% de la población se podría enfermar de dengue”.

#LoUltimo | Así se encuentra el sector denominado "Los Dos grifos", en Piura, luego de una lluvia de hasta fuerte intensidad focalizadas hacia el norte y oeste de la ciudad (+40 mm). 🎥Diario El Tiempo . #ElNiño #Piura https://t.co/bLXobu9eP3 — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 20, 2026

La vacunación como sistema de defensa

“La Diresa da parte de esas vacunas a Essalud, pero quien monitorea esas cifras y avances son ellos. A nosotros, como red asistencial Piura - Essalud, se nos dotó de 2.500 vacunas. Ya más del 50% han sido administradas dentro de asegurados del grupo etario de 10 a 20 años. Y estamos haciendo campañas intensas en Morropón, el Bajo Piura y Sullana. Una vez que tengamos eso cubierto, vamos a solicitar más vacunas”

Nancy Jiménez, corresponsal en Piura de América Noticias y Canal N, nos responde sobre la incidencia del dengue en la región: “Piura es una ciudad endémica, totalmente. Ahorita estamos en pleno brote. Hay más de 13 mil casos y 9 fallecidos. De ellos, 4 son menores de edad”.

Los casos de dengue en Piura han registrado picos de contagios en las últimas semanas. (Foto: Andina)

La región ante el Fenómeno El Niño y el dengue, una vez más

¿Qué va a pasar ahora que vienen las lluvias? La vulnerabilidad de zonas muy endémicas o de altas transmisión del dengue, como Chulucanas, Sullana, Piura o Castilla, es porque son las más pobladas y por esto, más propensas a desarrollar brotes de la enfermedad.

“Los pueblos jóvenes de estas ciudades, que no tienen servicios básicos, van a tener muchos problemas por la acumulación de agua, y peor aún, para disponer de agua potable para su consumo y su higiene personal. Eso con las lluvias se va a agudizar muchísimo. La disponibilidad de agua potable va a ser bastante difícil. Son mucho más vulnerables a tener dengue y también enfermedades respiratorias, micosis o diarrea, por las mismas condiciones que genera este fenómeno”, señaló Edward Pozo.

Una persona transita en motocicleta por una calle inundada en Piura, Perú. (EFE/ Malú Ramahí). / Malú Ramahì

Así está Piura hoy

Cuando estuvimos en Piura hace algunos meses, vimos que varias calles del centro histórico lucían rotas y sin avances visibles en las obras. La gente que transitaba por esa zona solo nos mencionaba “eso está así (roto y en un aparente abandono) desde hace tiempo”. Al respecto, nuestra colega Nancy Jiménez añade:

“Piura está totalmente destruida, con las pistas que no se puede ni caminar y no solamente el centro de Piura, sino que en la región, en la ciudad, han iniciado una serie de obras ya al término de la gestión. Cierran una vía, la rompen, cierran otra, la rompen, sin ni siquiera restablecer la que rompieron anteriormente. Según la Cámara de Comercio de Piura, por lo menos el 80% de los negocios de la zona se han visto afectados”.

Obras que ya debieron culminarse y que registran avances de menos del 40%, SARES (sistemas de recolección y evacuación de aguas de lluvia) del Ministerio de Vivienda que no han tenido la respuesta esperada por parte de las municipalidades, que debido al cierre de sus gestiones, han descuidado estas funciones.

Y no, esto no es un “simulacro en seco” como diría el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, que visitó las zonas afectadas en Piura. La región norteña solo está avisando que no está lista y el tiempo sigue corriendo. El Fenómeno de El Niño y el dengue no esperan.