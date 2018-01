Piura: arzobispo exhorta al Gobierno a iniciar la reconstrucción

El arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, exhortó a las autoridades a comenzar pronto el proceso de reconstrucción en el norte pues hasta la fecha los damnificados siguen abandonados.



"Creo que si somos honestos y sinceros debemos reconocer que la situación en áreas tan sensibles como la salud, la vivienda, el saneamiento, las vías de transporte, etc., que afectan directamente a la dignidad humana, no se han enfrentado con la decisión que la situación exigía”, dijo.



“La reconstrucción aún no se siente en estas cruciales áreas de nuestra vida. Desde mi humilde punto de vista todos los piuranos, y especialmente las autoridades, debemos unirnos para exigirle al Gobierno que de una vez por todas atienda las impostergables necesidades que tenemos y cumpla con sus promesas", acotó Eguren durante la homilía por el 197 grito libertario de Piura.



El arzobispo pidió, además, a los candidatos que postularán este año en las elecciones regionales y municipales, que no jueguen con los sentimientos del pueblo, pues “este espera una rápida y efectiva reconstrucción”. "Necesitamos una nueva clase política, con valores y que privilegie el bien común por encima de bienes particulares y egoístas", dijo.



Han pasado más de 9 meses desde que se desbordó el río Piura por el Niño costero y aún no se cierran los diques rotos ni se construyen las defensas ribereñas para afrontar otro periodo lluvioso, que ya comenzó en Piura.



El Niño costero en Piura dejó más de 90 mil damnificados, de los cuales cerca de 8 mil aún viven en tres refugios temporales, en carpas o en casas de carrizos y calaminas, en precarias condiciones.