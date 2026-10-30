Rigoberto Golles Girón y sus tres hijos fueron atacados a balazos en lo que se presume fue un ajuste de cuentas en el asentamiento humano Chiclayito, ubicado en el distrito de Castilla, en la región Piura. (Captura de América TV)
Rigoberto Golles Girón y sus tres hijos fueron atacados a balazos en lo que se presume fue un ajuste de cuentas en el asentamiento humano Chiclayito, ubicado en el distrito de Castilla, en la región Piura. (Captura de América TV)
Por Redacción EC

Un padre de familia, identificado como Rigoberto Golles Girón, y sus tres hijos fueron asesinados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta por el asentamiento humano Chiclayito, en el distrito de Castilla, región Piura. Según información policial, los atacantes dispararon más de 20 veces contra el vehículo antes de escapar en motos lineales.

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