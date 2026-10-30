Un padre de familia, identificado como Rigoberto Golles Girón, y sus tres hijos fueron asesinados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta por el asentamiento humano Chiclayito, en el distrito de Castilla, región Piura. Según información policial, los atacantes dispararon más de 20 veces contra el vehículo antes de escapar en motos lineales.

Las víctimas regresaban a su vivienda después de retirarse de su local comercial, ubicado en el mercado de Piura y, de acuerdo con las primeras indagaciones, los cuatro habían asistido horas antes al sepelio de un vecino de la zona.

Rigoberto Golles Girón y sus tres hijos fueron atacados a balazos en lo que se presume fue un ajuste de cuentas en el asentamiento humano Chiclayito, ubicado en el distrito de Castilla, en la región Piura. (Captura de América TV)

El atentado ocurrió cuando la camioneta redujo la velocidad para pasar por un rompemuelle. En ese momento, los presuntos sicarios se acercaron al vehículo y abrieron fuego contra sus ocupantes. Tras la ráfaga de disparos, huyeron del lugar.

Alertados por el ruido, familiares y vecinos salieron a la vía pública para auxiliar a las víctimas. Sin embargo, al acercarse a la camioneta, comprobaron que Golles Girón y sus tres hijos habían fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Policía investiga posible ajuste de cuentas

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la escena para recoger evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes recogieron casquillos de bala y tomaron declaraciones a los residentes de Chiclayito, con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables.

Entre las hipótesis preliminares figura un posible ajuste de cuentas entre familias. Según las primeras indagaciones policiales, un integrante de la misma familia habría sido asesinado un mes antes en circunstancias que todavía son materia de investigación.

“Cuando mataron a mi sobrino, mi hermano Rigoberto ha hecho justicia y de uno en uno han ido cayendo”, aseguró en declaraciones la identificada como hermana de la víctima.

Las diligencias buscan establecer si existe una relación entre ambos hechos y determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque.

Familiares exigen justicia

Los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades esclarezcan el cuádruple asesinato y capturen a los responsables. También solicitaron mayor presencia policial en el distrito de Castilla para prevenir nuevos episodios de violencia.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y establecer las circunstancias que llevaron al ataque armado contra la familia.

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