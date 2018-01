Piura: asesinan a vigilante de asociación de artesanos de Catacaos

Este jueves un grupo de delincuentes asesinaron al vigilante de la Asociación de Artesanos de Catacaos, en Piura y robaron joyas valorizadas en S/10 mil. Según la policía, la víctima intentó frustrar el asalto.



José Silva Ipanaqué, de 60 años, trabajaba desde hace veinte años como vigilante de dicha asociación.



Según la policía, tres delincuentes ingresaron al local de artesanos, en Catacaos, para robar joyas de oro y plata valorizadas en S/10 mil. La policía de Criminalística de Piura ya investiga esta muerte.



Uno de los familiares del fallecido, Ernesto Silva Vílchez, dijo que el vigilante no portaba armas de fuego ni chaleco de seguridad. "En el local no hay cámaras de seguridad, pero queremos que su muerte no quede impune", dijo.