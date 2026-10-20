Ante las fuertes lluvias registradas desde la mañana en Piura, producto del Fenómeno El Niño, las calles de la urbanización Ignacio Merino permanecen inundadas tras más de 12 horas de precipitaciones, lo cual ha perjudicado el tránsito vehicular y de transeúntes.

Según lo reportado por Canal N, a pesar de que hay cisternas trabajando para succionar el agua, las vías continúan anegadas, dificultando el flujo vehicular y afectando a los pobladores, quienes desde muy temprano reportaron las lluvias.

#PrimeroALas8 En Piura, la acumulación de agua por las recientes precipitaciones mantiene anegadas diversas avenidas de la urbanización Ignacio Merino, afectando el libre tránsito de vehículos y transeúntes. Encuentra más información en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/pM98mq9gwh — Canal N (@canalN_) October 21, 2026

Incluso, en el informe del noticiero, se mostró a personal de la Policía, del Serenazgo y a vecinos intentando liberar una camioneta que quedó atascada en el agua.

De acuerdo con lo reportado, tras un recorrido a lo largo del día por diferentes sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, el panorama se repite.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, recomendó tomar medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.° 429 (nivel naranja) del SENAMHI.

Piura y Tumbes soportaron intensas lluvias el último lunes 19 y martes 20 de octubre, informó el Senamhi. (Foto: Andina)

Este alerta sobre precipitaciones de moderada a extrema intensidad (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) en la costa centro y sur (Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, Tacna y Callao) del jueves 22 al domingo 24 de octubre.

Ante el riesgo de huaicos y deslizamientos, el Indeci exhortó a las autoridades locales a señalizar las rutas de evacuación y garantizar la operatividad de centros de salud, bomberos y comisarías.

Asimismo, pidió a la población reforzar sus techos y coordinar sistemas de alerta temprana (silbatos, alarmas o sirenas) para responder ante cualquier emergencia.