Las lluvias de esta madrugada causaron aniegos en varias zonas de Piura y dificultaron el tránsito | Foto: Captura de Canal N (Captura)
Las lluvias de esta madrugada causaron aniegos en varias zonas de Piura y dificultaron el tránsito | Foto: Captura de Canal N (Captura)
Por Redacción EC

Ante las fuertes lluvias registradas desde la mañana en Piura, producto del Fenómeno El Niño, las calles de la urbanización Ignacio Merino permanecen inundadas tras más de 12 horas de precipitaciones, lo cual ha perjudicado el tránsito vehicular y de transeúntes.

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