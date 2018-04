Piura: capturan a acusados de desviar S/700 mil de la Ugel Paita 

Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Piura y la policía capturó ayer a cuatro presuntos integrantes de “Los Corruptos de la Ugel de Paita”. Ellos son acusados de desviar más de S/. 700 mil de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Paita, y formarían parte de una gran red criminal que operaba en el sector Educación de esta región, y que es investigada por el Ministerio Público.



El equipo de la fiscalía estuvo liderado por la fiscal Estenia Doliveth Infante Castillo, quien había solicitado la detención preliminar para estas personas ante el juez titular de investigación preparatoria de Piura, Christian Barnard Azabache Vidal.



La operación se realizó en forma simultánea en Sullana, donde se capturó a Luis Martín Urbina Clavijo (ex analista de sistemas de la Ugel Paita) y a Jorge Luis Villegas Herrera (ex jefe de gestión institucional de la mencionada Ugel). Además, en Huancabamba se detuvo a Fernando Javier Chumacero Ríos, ex administrador de la ugel; y en el distrito de Catacaos, donde se capturó a Jhonny Javier Pantaleón Girón, ex asistente de Informática de la Ugel.



La fiscalía informó que en total se allanaron dos viviendas en Piura, 4 casas en Sullana y la Ugel de Sullana, así como dos viviendas en Paita, una en Catacaos, una en Huancabamba y otra en Lima. En la operación se incautó S/ 1,700 en efectivo, dos computadoras, dos CPU, dos laptop, 3 disco duro, tres disco duro externos, dos tablet, tres celulares, cinco USB y un CD.



Todos los capturados son acusados de los presuntos delitos de peculado doloso agravado y asociación ilícita, al haber desviado más de S/. 700 mil en agravio del Estado. El Ministerio Público investiga actualmente una gran red criminal en el sector Educación de Piura, de la que sería parte la Ugel Paita, por el desvío de S/. 10 millones en Piura, Sullana, Talara y Paita.



Una gran red

Cabe destacar que otros cuatro ex funcionarios de la Ugel Talara cumplen 18 meses de prisión por haber desviado más de S/. 4 millones de esta entidad. Se trata de Milagros Lalupú Maldonado, Javier Espinoza Paz, Omar Rivas Zapata y Óscar Paul Cruzado Núñez. La ex directora de la Ugel Talara, Matilde Chiroque Adrianzén, está involucrada en este caso y tiene orden de prisión preventiva de 18 meses, pero está prófuga.



Además, el Ministerio Público también viene investigando al ex jefe de la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep), Pedro Periche por este mismo caso. Hace unas semanas allanaron sus viviendas. Asimismo, la también ex jefa de la Drep, Carmen Sánchez, también es investigada por el presunto delito de colusión desleal en la organización fantasma de dos capacitaciones realizadas en noviembre y diciembre del año pasado. Las investigaciones señalan que Sánchez se habría coludido para defraudar al estado en ambas actividades, cuyo costo asciende a más de S/. 18 mil.