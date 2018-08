Piura: casona que es patrimonio cultural necesita S/400 mil para ser preservada

El Niño costero no solo destruyó viviendas, pueblos, carreteras en varios sectores de la región Piura, sino también parte del patrimonio monumental de la nación. Una de las infraestructuras seriamente dañadas fue la ex casa hacienda de Sojo, construida en 1910 por Miguel Checa, un precursor de la agricultura moderna.

El Comercio visitó esta casona el último martes y comprobó el mal estado en que se encuentra. Carlos Checa, director Ejecutivo de la Asociación Cultural Sojo, dijo que luego de las lluvias del 2017 no recibieron ayuda. La casona sufrió el colapso de sus techos, las paredes de los cuartos y los pisos del segundo nivel.

“Es lamentable porque vengo luchando desde hace más de 40 años para proteger esta casona. Pedí ayuda al gobierno regional, nos ofrecieron calaminas, pero nunca nos llegaron. Ahora, y ante la proximidad de las lluvias, necesitamos S/400 mil para asegurar los techos, apuntalar las paredes y hacer trabajos de mantenimiento en este patrimonio cultural”, comentó.

En la edificación de la ex casa hacienda Sojo se usó caña de guayaquil, adobe y mármol. En 1974 fue declarada patrimonio monumental de la nación mediante RS 505-74 ED.

A lo largo de los años, Carlos Checa –bisnieto de Miguel Checa– ha intentado defender este patrimonio cultural de la nación. En 2014 se enfrentó a la empresa Negocios Metalúrgicos S.A.C. (Nemetsa), que era contratista de Red de Energía del Perú (Rep), debido a la mutilación de un muro de una pirámide ceremonial de la cultura Tallán, que forma parte de la huaca La Mariposa, ubicada dentro de la zona monumental de la ex casa hacienda.

Mediante la resolución directoral 212 INC, del 15 de diciembre de 2006, se estableció la zona monumental y la zona de amortiguamiento de la ex casona de Sojo. La zona monumental abarca 56.17 hectáreas, e incluye a la ex casona, la huaca La Mariposa, y un cementerio prehispánico.

Luego de que el Ministerio de Cultura avalara la denuncia de Checa contra Nemetsa y REP, ambas empresas intentaron remediar los daños originados en dicha huaca tallán. Sin embargo, como comprobó este Diario en una visita, la huaca nunca fue reparada.

Checa también inició una denuncia para que REP retirara unas torres de energía eléctrica que cruzaban el centro de la zona monumental de la ex casona. Dicho tendido eléctrico formaba parte de la red de energía que abastecía a la ciudad de Talara, y que había sido instalada desde 1998.

La empresa inició en 2016 y hasta el año pasado un plan de retiro de dichas torres de energía, y contó con el permiso del Ministerio de Cultura. De acuerdo con el plano diseñado, REP debía reubicar sus torres fuera de la zona monumental de la ex casona Sojo. Sin embargo, la Subgerencia de Estudios y Proyectos del municipio provincial de Sullana advirtió en varios informes que una de las torres, la T10N, se encuentra dentro de la zona monumental.

Dicha subgerencia precisó, además, que otra de las torres se localiza al borde del río Chira, y representa un peligro en épocas de lluvias y de creciente. Sin embargo, el Ministerio de Cultura –consultado sobre el asunto– dijo que la torre T10N se ubica fuera del área monumental.

