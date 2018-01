Piura: Catacaos carece de servicios básicos a un año de lluvias

Han pasado diez meses de El Niño costero y Catacaos, el distrito piurano más golpeado por este fenómeno, aún padece los estragos. Sus calles son una suma de polvareda y zanjas mal cerradas, debido a la rehabilitación de las tuberías de agua y desagüe. Los diques del río Piura, que no contuvieron la inundación en marzo del año pasado, siguen rotos; y el arreglo de la pista Piura-Catacaos solo ha quedado en promesa.



Así lo comprobó El Comercio en un recorrido por esta localidad. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, en Catacaos las lluvias de El Niño costero dejaron 45 mil afectados y 15 mil damnificados. La mayoría perdió sus casas y todavía vive en refugios temporales situados en la carretera Piura-Chiclayo. Son más de ocho mil en esta situación.



La semana pasada, el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, anunció obras por S/2.486 millones para este año en la región; el anuncio lo hizo en una reunión con el gobernador regional Reynaldo Hilbck y varios alcaldes provinciales. El alcalde de Catacaos, Juan Cieza, no sabe cuántos proyectos han priorizado para su distrito, ya que no fue invitado a esa cita.



—Mapa del desastre—

En el plan final de la reconstrucción, Catacaos tiene aprobadas 94 obras por S/270 millones. “En noviembre, junto al señor Quispe, priorizamos 16 obras por S/150 millones. Incluimos todo el saneamiento de Catacaos en áreas urbanas y rurales, la carretera Piura-Catacaos y el afirmado de la ruta 36 y 37, que son vías alternas a la del puente Independencia”, dijo Cieza.



Actualmente, el Ministerio de Vivienda invierte S/4 millones en la rehabilitación de 2.800 metros de tubería de desagüe en la jurisdicción. Los trabajos se realizan en los jirones Piura, Mariano Díaz, Cusco, entre otros, pero los vecinos denunciaron que la empresa a cargo de las obras deja mal cerradas las zanjas y que en esas calles abunda el polvo.



Asimismo, el problema de los servicios básicos es notorio en Pedregal Grande y Pedregal Chico, dos de los centros poblados de Catacaos donde el alcantarillado continúa colapsado. “Tenemos agua potable, pero no desagüe. La EPS Grau [empresa prestadora del servicio] no ha arreglado nada”, dijo Juan Tezén, teniente gobernador de Pedregal Grande.



—El temor vuelve—

Lo que más preocupa a los vecinos de Catacaos es que los diques de la margen izquierda del río Piura siguen rotos en al menos cinco puntos. El Comercio comprobó que solo se ha arrimado la arena de la descolmatación del río hacia los sectores no reparados. Este Diario buscó insistentemente a Martín Saavedra, jefe de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, entidad a cargo de la rehabilitación de los diques, pero no obtuvo respuesta.



Hilbck dijo días atrás que los trabajos para reparar esta infraestructura (diques, defensas y drenes) comenzarían la próxima semana, pese a que previamente había prometido su inicio para el 20 de enero. Detalló que el costo de estas rehabilitaciones, que fueron adjudicadas por S/35 millones, se ha incrementado (aunque no precisó cuánto). Solo se sabe que el valor del dique izquierdo subió de S/28 millones a S/38 millones.



Desde Pedregal Grande, Tezén dijo: “No han cerrado los diques, solo les han echado arena. Las lluvias ya comenzaron en la sierra de Piura, y si aumenta el caudal del río, se va a llevar todo eso. Corremos el riesgo de volver a inundarnos”.



La rehabilitación de la carretera Piura-Catacaos también preocupa a los vecinos de este distrito. A inicios de este mes, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, llegó a Piura para anunciar el inicio de los trabajos en esta vía, pero esto no ha sido concretado.



El MTC adjudicó directamente la rehabilitación de las vías Sullana-Talara, Av. Progreso y Piura-Catacaos a la empresa CASA por S/88 millones. Cieza critica que en la vía que une Piura y Catacaos aún no se hayan comenzado los trabajos.