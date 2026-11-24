El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil emitió una alerta por el riesgo de desborde del río Chira en Piura. Las autoridades confirmaron que el afluente alcanzó un volumen de 1,056.27 metros cúbicos por segundo en el punto de monitoreo del distrito de Amotape este 23 de noviembre.

La medición realizada por los especialistas hidráulicos registró un incremento marcado durante el transcurso del día. A las 10:00 a.m., la estación Puente Simón Rodríguez reportó un caudal inicial de 772.32 m³/s, pero en la tarde la cifra aumentó en 284 m³/s, lo que representó un alza del 37%.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) atribuyó la crecida a las intensas precipitaciones caídas en la cuenca hidrográfica. Debido a esta acumulación de agua, la cuenca cambió rápidamente de categoría y pasó del umbral amarillo al nivel de alerta naranja en pocas horas.

El organismo de emergencia advirtió que la crecida del caudal amenazó con inundar al menos quince centros poblados de la provincia de Paita y zonas aledañas. Entre las localidades expuestas a sufrir daños figuraron Amotape, Miramar, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Tamarindo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarara y Querecotillo.

El incremento de la corriente coincidió con la emisión de boletines oficiales que situaron a la región en nivel de peligro rojo por lluvias intensas. Las alertas vigentes del Senamhi consideraron un alto riesgo de activación de quebradas en las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana y Talara.

Ante la emergencia meteorológica, el personal técnico exhortó a los pobladores a evacuar de inmediato las zonas ribereñas de mayor peligro. Asimismo, los brigadistas pidieron paralizar cualquier tipo de actividad agrícola o recreativa cerca de la margen del río para evitar pérdidas humanas.