Los ciudadanos afectados en Piura expresaron su indignación y desesperación ante las inundaciones provocadas por las constantes lluvias en la región a causa del Fenómeno El Niño. Frente a esta situación, los vecinos exigen a las autoridades una intervención urgente para atender la emergencia.

“Exigimos solución” es el grito de los vecinos que han visto sus viviendas inundadas debido a las intensas lluvias en la región Piura. Esta indignación también responde a que, según manifiestan, llevan décadas enfrentando la misma problemática sin recibir una solución definitiva.

“Estamos reclamando todos los años porque aquí tenemos viviendo más de 40 años y estamos en las mismas condiciones. Hemos hecho saber a las autoridades de turno todos los años para que hagan realmente un trabajo definitivo que no nos tenga en estos problemas. Pero hasta ahora nunca han dado ese trabajo”, expresó uno de los ciudadanos afectados a Canal N.

Vecinos afectados reclaman a las autoridades una intervención inmediata frente a la emergencia que ha afectado sus viviendas en Piura. ( Foto: Captura de video / Canal N)

Asimismo, la ciudadana cuestionó el funcionamiento de las bombas instaladas en la zona, señalando presuntas deficiencias en su ubicación. “No han funcionado las bombas porque están mal hechas. La ingeniera nos ha garantizado que esto iba a funcionar y no ha funcionado ni un 1%... Todas las bombas están inundadas”, declaró.

La emergencia ha provocado preocupación entre las familias que no solo deben afrontar pérdidas materiales, sino también la exposición a aguas estancadas, posibles focos infecciosos y dificultades para realizar sus actividades diarias.

Vecinos afectados reclaman a las autoridades una intervención inmediata frente a la emergencia que ha afectado sus viviendas en Piura. ( Foto: Captura de video / Canal N)

TE PUEDE INTERESAR: Piura: despliegan maquinaria y equipos técnicos para drenar zonas inundadas y resguardar viviendas

Viviendas terminan inundadas tras una intensa lluvia en Piura

Las lluvias registradas en la región Piura a causa del FEN 2026 vienen generando acumulación de agua en distintos sectores, afectando principalmente a zonas vulnerables y a las familias que residen en áreas propensas a inundaciones. La falta de drenajes ha provocado serios daños.

Una intensa lluvia dejó autos flotando y viviendas inundadas en Sullana, región Piura. (Foto: Captura @InfoandesPe / X)

Se espera que las autoridades y organismos atiendan las zonas afectadas y se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos que enfrenta la población de esta región.