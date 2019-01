Piura: condenan a tres ex funcionarios de Castilla por colusión en supervisión de obras

Tres ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla, en la región Piura, fueron condenados cada uno a tres años de prisión suspendida por el delito de colusión simple en agravio del Estado, en torno a la supervisión de una obra de pistas y veredas.

El 7° Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, presidido por el magistrado Ronald Soto Cortez, dictó sentencia condenatoria contra Guillermo Palomino Arteaga, Alex Riofrío Gonzales y Justo David Silva Albines, quienes se coludieron con un empresario.

En el 2012, durante la gestión de la ex alcaldesa Violeta Ruesta, los tres ex funcionarios integraban el Comité Especial Permanente para Adjudicaciones Directas Selectivas y de Menor Cuantía de Obras en la Municipalidad de Castilla.

Según la investigación fiscal, los tres sentenciados se coludieron con el representante del consorcio WGM, Wilder Santos Albines, para contratar sus servicios como consultor de la supervisión de una obra de construcción de pistas y veredas en el asentamiento Felipe Cossio del Pomar, por un monto de S/184 mil 100.

Los miembros del comité tuvieron exigencias menores a las establecidas en las bases del proceso de licitación. Admitieron la propuesta técnica del consorcio WGM sin que este haya acreditado la experiencia y el personal necesarios, entre otros requerimientos.

Los tres años de prisión suspendida tendrán un periodo de prueba de dos años con reglas de conducta: no ausentarse de Piura ni cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, comparecer cada fin de mes en el centro de control biométrico para su registro, y un pago solidario de una reparación civil de 5 mil soles. Además, se impuso su inhabilitación para ejercer un cargo público por el mismo periodo de tres años.

En tanto, Wilder Santos Albines fue condenado a dos años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de un año, debiendo también cumplir reglas de conducta. También se le inhabilitó para contratar con el estado por un periodo de dos años.

Guillermo Palomino Arteaga, ex gerente de Desarrollo Social, y David Silva Albines, ex gerente de Servicios Públicos, también estuvieron involucrados en la compra irregular de insumos para el Programa del Vaso de Leche en Castilla, en un caso que data de marzo del 2013, también durante la gestión de la ex alcaldesa Violeta Ruesta.

