Piura: confirman inhabilitación para alcalde de Sapillica por apropiación de maquinaria

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana, en la región Piura, confirmó la sentencia que condenó a cuatro años de prisión suspendida a Silvestre Antonio Carhuapoma Umbo (62), actual alcalde distrital de Sapillica, en la provincia de Ayabaca.

La condena fue dictada el 20 de agosto del 2018, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (corrupción de funcionarios), al haberse apropiado de un tractor oruga de la municipalidad en el año 2008, durante su segunda gestión.

Según la resolución N° 040-2019 de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Silvestre Carhuapoma también queda inhabilitado, por un plazo de 6 meses, para ejercer la función pública y cargos de elección popular, por lo que deberá ser vacado de la alcaldía.

Además, se fija el pago de S/12 mil por concepto de reparación civil, que deberá hacerse efectivo en treinta días como máximo.

Silvestre Carhuapoma Umbo ha sido alcalde distrital de Sapillica en los periodos 1999-2002 y 2007-2010. Actualmente ejerce su tercer periodo de gestión (2019-2022), luego de ganar las elecciones del 2018 como candidato del movimiento Fuerza Regional, del actual gobernador Servando García Correa.

- El caso -

En junio del 2008, el alcalde Silvestre Carhuapoma dispuso la reparación de un tractor oruga D-4 marca Caterpillar de propiedad de la Municipalidad de Sapillica, aduciendo que estaba inoperativo. Para dicho servicio, contactó directamente a Pedro Miguel Panta Vargas, un conocido suyo, y justificó su decisión señalando que el costo de contratación del mecánico era menor en comparación de la empresa Ferreyros S.A.A.



Según su propia declaración, el alcalde ordenó emitir una factura el 24 de junio del 2008 por un monto de S/12 mil a favor de Pedro Panta, en la cual la municipalidad lo contrataba de forma directa para reparar el sistema de transmisión del tractor, en un plazo de 15 días.



Sin ningún procedimiento previo, el pago se efectuó dos días después. Se omitió convocar a un proceso de adjudicación de menor cuantía, ya que el monto de contratación superaba las 3 UIT (en el año 2008 la UIT equivalía a S/3.500), con lo cual no correspondía una contratación directa por dicho servicio.

La resolución judicial, a la que accedió El Comercio, dice al respecto: “a pesar de haberse hecho el pago para dicha reparación en el año 2008, no se reparó instantáneamente, sino que fue necesaria la intervención fiscal para recién llevar a cabo el servicio a plenitud”. Se refiere a que, en octubre del 2010, el alcalde Silvestre Carhuapoma recién autorizó la compra de repuestos para la reparación de la maquinaria, por un monto de S/23 mil 207.



Con ello, la sala manifiesta: “se denota la intención plena del acusado de querer solamente hacer efectivo el cobro del dinero y no que se repare la maquinaria”. Y agrega: “Si bien la maquinaria estaba a un 85% de avance al momento de la intervención (fiscal), debió haber sido reparada en su oportunidad y no dos años después”.



Fue durante la transferencia municipal con la gestión del ex alcalde Agustín Jara Castillo (2011-2014), que este advirtió la falta del tractor oruga, el cual nunca fue entregado por Silvestre Carhuapoma.



Vale precisar que, por este caso, en febrero del 2015 la jueza María Yuquiyangi Chinguel, titular del Juzgado Unipersonal de Ayabaca, decidió absolver a Carhuapoma Umbo, pero la Fiscalía Anticorrupción de Sullana apeló la medida.

