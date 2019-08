Piura: Consejo regional rechaza solicitud de vacancia contra Servando García

El pleno del Consejo Regional de Piura rechazó por unanimidad la solicitud de vacancia contra el gobernador regional Servando García Correa, por presuntas irregularidades en la designación de sus funcionarios de confianza. El rechazo se debió a que el pedido no estuvo sustentado adecuadamente.



La solicitud fue presentada a inicios de julio por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira, quien apeló al artículo 30 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual indica como causal de vacancia la incapacidad física o mental permanente, debidamente acreditada por el organismo competente.



Los consejeros coincidieron en que esta causal no se ajusta a la motivación del solicitante, ya que no existe relación entre la designación del personal con una incapacidad mental.



En su sustentación, Huamanchumo señaló que el gobernador ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Consejo Regional y la Contraloría respecto de las designaciones de sus funcionarios. Agregó que la fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por las presuntas irregularidades en esta elección del personal de confianza.



“En los siete meses que van de la gestión ha habido nombramientos indebidos, y eso ha significado un retraso en el desarrollo de Piura. El gobernador ha tenido contradicciones y desaciertos permanentes en sus declaraciones y el ejercicio de la función pública. Eso es un reflejo de una manifiesta incapacidad mental para gobernar la región”, dijo.



Servando García no asistió a la sesión, por lo que fue su abogado, Francisco Núñez Vilela, quien estuvo a cargo de la defensa. "No corresponde la vacancia por no haberse acreditado la incapacidad por un especialista, en este caso un médico”, sostuvo el abogado.



Para el consejero regional Alfonso Llanos, “esto no supone una victoria del gobernador ni una derrota del Consejo Regional”, porque “la vacancia se ha rechazado por no tener nada que ver con la causal de incapacidad mental, no porque estemos de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo”.



En tanto, el consejero José Morey, consideró que “si la solicitud de vacancia hubiera sido por incapacidad administrativa, estoy seguro que la mayoría hubiera estado de acuerdo”. Agregó que espera mejores decisiones del gobernador en las próximas semanas.



En opinión de Óscar Tuesta, ex secretario del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, una solicitud de vacancia tiene que estar debidamente sustentada. “No se puede acomodar una vacancia de forma antojadiza, [ya que] las causales están establecidas por ley”.



Según explicó Tuesta a El Comercio, “los nombramientos de personal pueden estar mal y no ajustarse a lo que exige la norma, pero eso no es incapacidad mental”.

En las elecciones del 2018, Mariano Humanchumo Neira fue autor de tachas contra la inscripción de varios candidatos, entre ellos Jhonny Peralta (Seguridad y Prosperidad) y Santiago Paz (Región Para Todos), ambos candidatos al Gobierno Regional Piura.