Piura: construyen módulos de vivienda sobre terrenos en litigio | FOTOS

En marzo del año pasado, a consecuencia de El Niño costero, el río Piura inundó varias zonas de Piura, Catacaos y Castilla. En este último distrito, uno de los lugares más afectados fue el asentamiento humano 4 de mayo, donde 350 familias perdieron sus casas de triplay y calaminas. El agua alcanzó el medio metro de altura y anegó esta zona aledaña al citado río.

Los damnificados se sobrepusieron con la ayuda que les entregó el municipio de Castilla y el gobierno regional. Meses después, el ex ministro de Vivienda, Carlos Bruce, los visitó y prometió construirles módulos de vivienda para que vivan con dignidad. Hasta el momento, ahí se han construido 110 módulos de vivienda definitivos, cuyo costo total supera los S/2 millones.

Hay otros 40 módulos en construcción, según comprobó El Comercio en un recorrido que realizó en el lugar. El problema es que dicho terreno es propiedad de Proyectos e Inversiones Decamo S.A.C., cuyo representante legal es Roberto Mory Herbozo. Y así lo ha confirmado la Corte Suprema de Justicia que ratificó la demanda de desalojo que interpuso la empresa contra los invasores.

- El drama de los damnificados -

Nataly Pachérrez Pachérrez es una de las 350 damnificadas de El Niño costero que vive en 4 de mayo desde hace 10 años y que ahora teme ser desalojada. “Tengo tres hijos, mi esposo es estibador y el Ministerio de Vivienda (MVCS) nos ha construido este módulo. No queremos que nos desalojen. Vamos a luchar por nuestra casa”, dijo.

Piura: construyen módulos de vivienda sobre terrenos en litigio

Similar es el testimonio de Liliana Ramírez, Nelly Yacila Cardoza o Jennifer Columbus Vargas. Todas dicen vivir en esa zona de Castilla desde hace 10 años. Sin embargo, desde el 2012 Inversiones Decamo S.A.C. interpuso una demanda de desalojo contra ellos. Dicha medida ha sido ratificada por todas las instancias judiciales, y fue programada, en primer momento, para el pasado 23 de junio.

Sin embargo, ese día no se concretó por falta de personal policial. Ahora el desalojo ha sido reprogramado para el próximo 30 de julio. Mientras tanto, las familias intentan conciliar con la empresa, pero esta se niega a hacerlo. No ha acudido a las citaciones para llegar a un acuerdo.

Jennifer Columbus Vargas

“Queremos conciliar con la empresa, pero no acude a las citaciones. Hemos viajado hasta Lima para conversar, pero no nos han recibido. Hoy tampoco han acudido. Ya perdimos las esperanzas. Este terreno (que reclaman como suyo) ya tiene habilitación urbana desde el 2008 y fue entregada por el municipio de Castilla. Tienen un proyecto inmobiliario en esa zona, por eso nos quieren desalojar”, explicó el abogado de los damnificados, Julio Carrasco.

- Desconocían el litigio -

El MVCS dijo a El Comercio que desconocía sobre el litigio, y tampoco recibió ningún documento sobre la demanda de desalojo. “La responsabilidad del damnificado consistía en declarar que el terreno donde se ubicaba la vivienda colapsada o inhabitable era de su propiedad, para recibir la ayuda correspondiente”, dijo el sector.

Asimismo, el MVCS añadió que los beneficiarios presentaron una declaración jurada, donde indicaban ser los propietarios del terreno. “A raíz de esta denuncia el ministerio ha paralizado el otorgamiento de más bonos familiares habitacionales en este lugar y está realizando una investigación sobre la propiedad del terreno, así como de la veracidad de los documentos presentados y que tienen carácter de declaraciones juradas, a fin de iniciar las acciones legales si es que corresponden”, sostuvo.

Dicha cartera precisó que en el marco de la Reconstrucción con Cambios si se comprueba que algún beneficiario presenta información falsa, pierden su condición y deberán devolver el bono otorgado, además, podrían enfrentar cargos por presentar información falsa.

- Sin planificación -

El ex director nacional de Vivienda, Fernando Neyra Palomino, dijo que en este proceso de reconstrucción el gobierno privilegia el aspecto político antes que el técnico. “Primero se debió ver la factibilidad técnica y legal de las zonas afectadas, y si estaban en un lugar seguro, no inundable; luego averiguar sobre su saneamiento físico y legal. Se nota una ausencia de dirección técnica. No hay planificadores”, dijo.

Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda también construirá 268 módulos en el complejo de vivienda Una sola fuerza, en una zona del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. “La nivelación del suelo está concluida y las obras de saneamiento están en marcha. Los pavimentos, la electrificación y las áreas verdes empiezan en los próximos días junto con las viviendas. Hubo retrasos producto de la presencia de invasores en la zona”, dijeron voceros de Vivienda.

Sobre el complejo habitacional en el kilómetro 980 de la carretera Panamericana Piura-Chiclayo, el Ministerio de Vivienda dijo que “el predio donde se han ubicado los damnificados denominado “Cura Mori”, a la altura del Km 980 de la Panamericana Norte, es propiedad de un tercero (privado), por lo que el MVCS no tiene injerencia sobre terrenos de este tipo”. No obstante, el ex ministro Carlos Bruce había firmado en noviembre del año pasado un convenio con la empresa Keheda, dueña del terreno.

