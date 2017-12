Piura: Contraloría advierte retrasos en descolmatación de río Chira

Mediante el informe de control concurrente N° 700- 2017-CG-COREPI-CC, la Contraloría General de la República advirtió sobre riesgos en los trabajos de descolmatación del tramo II del río Chira, que comprende desde el sector de Vista Florida hasta la presa Poechos.



En detalle, estos se refieren a un retraso del 94% en las obras físicas, así como en la existencia de maquinaria inoperativa y a la falta del personal de trabajo ofertado en la propuesta técnica por el Consorcio Virgen del Carmen, que ganó la buena pro para la ejecución de la obra.



Dicho consorcio está integrado por las empresas OIG Contratistas Generales SAC, Servicios VC Peru S.A.C y Corporación de Ingeniería, Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional SAC. La descolmatación de 14 kilómetros en este río está valorizada en S/ 22 millones y tenía un plazo de ejecución de 48 días calendario, vencido pasado 4 de diciembre de 2017.



En el citado informe, Contraloría señala que “la entidad [Agrorural] no adoptó acciones orientadas a cautelar que el contratista cumpla con los servicios contratados en el plazo previsto, generando que las labores de prevención de desastres tengan un retraso del 94%, no se concluyan oportunamente, exponiendo a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural”, dijeron.



Otros riesgos

La Contraloría advirtió, además, dos riesgos adicionales en su informe: la falta de maquinaria para los trabajos de descolmatación, así como el deficiente personal. El ente fiscalizador dijo que “las situaciones adversas identificadas afectan los objetivos de las labores de prevención de desastres y que no se concluyan oportunamente, poniendo en riesgo a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural”.



Cabe destacar que el primer tramo de descolmatación del río Chira está a cargo de la empresa Energoproject SA e Imperio Bienes y Servicios SRL, y comprende desde el sector La Huaca hasta el sifón Sojo. Voceros del consorcio dijeron que los trabajos están al 90% y están a la espera de la aprobación de unos cambios de partida para culminar los trabajos la próxima semana.



La Contraloría desplegó un equipo de 25 profesionales, entre auditores y otros especialistas, para intervenir a lo largo de diez tramos de los ríos Piura y dos del río Chira, donde se realizan labores de descolmatación y encauzamiento como medida de prevención ante un nuevo periodo lluvioso.



Adicionales en el río Piura

En el caso del río Piura, la contratista HCC, que tiene a cargos los trabajos de descolmatación del río Piura en el tramo III, fue requerido por Agrorural para que realice trabajos adicionales en dicho tramo. Fueron dos adicionales aprobados el 14 de diciembre, hace una semana, por más de S/. 4 millones para retirar antiguas estructuras del puente Independencia y alejar el cauce del río de la margen izquierda, a la altura de Cura Mori.



Este jueves, mediante una nota de prensa escueta, el consorcio HCC informó que ya terminó los trabajos adicionales. Al respecto el secretario técnico Anticorrupción, Jaime Távara, dijo que Contraloría debería auditar estos trabajos y explicar cómo se ejecutaron dichos trabajos, por S/. 4 millones, en solo una semana.



“Vamos a proponer ir a verificar estos trabajos junto a la mesa técnica de trabajo que hemos formado, pero Contraloría también debería intervenir. No me explico cómo han hecho estos trabajos, que no se han hecho en años, en apenas una semana. ¿O solo han regularizado trabajos que ya habían avanzado? Hay que verificar cómo se han gastado esos S/. 4 millones adicionales que aprobó Agrorural”, dijo Távara.



Este Diario intentó comunicarse con Alberto Joo, jefe de Agrorural, pero hasta el cierre de esta edición no contestó el celular.