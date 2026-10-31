La entidad sostuvo que constataron el inicio de labores en las quebradas El Limón y Chorro Blanco | Foto: Difusión
La entidad sostuvo que constataron el inicio de labores en las quebradas El Limón y Chorro Blanco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República desplegó a un grupo de auditores en la provincia piurana de Huancabamba para vigilar las labores de limpieza y descolmatación de quebradas, en medio de la alerta nacional por el Fenómeno El Niño.

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