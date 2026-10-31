Según la entidad, estas inspecciones permitieron constatar que los trabajos empezaron formalmente entre el 5 y 7 de octubre en las quebradas El Limón y Chorro Blanco, utilizando maquinaria asignada por el Ministerio de Vivienda, aunque todavía quedan cuatro puntos pendientes en la zona.
Según el cronograma inicial, estas tareas deben finalizar entre la primera y segunda semana de noviembre, plazos que podrían verse afectados debido a las últimas precipitaciones registradas en la región.
El peligro en estos sectores se remonta a experiencias pasadas, como el huaico que golpeó la quebrada El Limón en Canchaque durante marzo de 2023, que ocasionó daños humanos y materiales.
Tras estas visitas de control, el organismo emitirá informes oficiales para exigir que las autoridades adopten medidas correctivas urgentes que eviten desastres y protejan a las familias más vulnerables del sector rural.
La entidad recordó que, mediante el Decreto Supremo N.° 180-2026-EF promulgado el 6 de setiembre, el Ejecutivo destinó S/ 25.5 millones al Ministerio de Vivienda para intervenir 55 puntos críticos en ocho regiones, ocho de los cuales corresponden a Huancabamba.