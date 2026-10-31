La Contraloría General de la República desplegó a un grupo de auditores en la provincia piurana de Huancabamba para vigilar las labores de limpieza y descolmatación de quebradas, en medio de la alerta nacional por el Fenómeno El Niño.

Según la entidad, estas inspecciones permitieron constatar que los trabajos empezaron formalmente entre el 5 y 7 de octubre en las quebradas El Limón y Chorro Blanco, utilizando maquinaria asignada por el Ministerio de Vivienda, aunque todavía quedan cuatro puntos pendientes en la zona.

El organismo fiscalizador exigirá mediante informes oficiales medidas urgentes para evitar desastres y proteger a las familias rurales vulnerables | Foto: Difusión

Según el cronograma inicial, estas tareas deben finalizar entre la primera y segunda semana de noviembre, plazos que podrían verse afectados debido a las últimas precipitaciones registradas en la región.

El peligro en estos sectores se remonta a experiencias pasadas, como el huaico que golpeó la quebrada El Limón en Canchaque durante marzo de 2023, que ocasionó daños humanos y materiales.

Tras estas visitas de control, el organismo emitirá informes oficiales para exigir que las autoridades adopten medidas correctivas urgentes que eviten desastres y protejan a las familias más vulnerables del sector rural.

La entidad recordó que, mediante el Decreto Supremo N.° 180-2026-EF promulgado el 6 de setiembre, el Ejecutivo destinó S/ 25.5 millones al Ministerio de Vivienda para intervenir 55 puntos críticos en ocho regiones, ocho de los cuales corresponden a Huancabamba.