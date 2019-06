Piura: corte de Sullana designa a cuarto juez anticorrupción en menos de tres años

La Corte Superior de Justicia de Sullana, en la región Piura, cambió por cuarta vez en menos de tres años al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.



El último nombramiento corresponde al magistrado Jorge Andrés Nole Sócola, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como juez penal de Investigación Preparatoria de Talara. Él reemplazó a Juan José Albán Parra, quien ahora despachará desde el cargo que ocupaba Nole.



Así lo dispuso el presidente de la Corte, Jorge Alva Inga, quien ha evitado pronunciarse al respecto. En la víspera señaló que en el módulo penal hay un déficit de 31 plazas, que espera sean consideradas por la gerencia general del Poder Judicial. “Parte del problema para atender la carga procesal es la falta de personal”, sostuvo en su momento.



La jurisdicción de esta sede abarca las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca. Allí se atienden varias denuncias de corrupción de funcionarios y casos complejos, como el del ex alcalde de Ayabaca Humberto Marchena Villegas, acusado de colusión y negociación incompatible; la alcaldesa de Lobitos, María Chapilliquén, imputada como cabecilla de una organización criminal; la investigación a dos policías de Carreteras implicados en un cobro de coima; y el presunto desvío de presupuesto público en la Ugel Ayabaca.



El citado juzgado anticorrupción fue creado en noviembre del 2016, mediante resolución N° 276-2016, a cargo de la magistrada Alma Garay Pinday. Tres meses después, la jueza fue reemplazada por Carlos Muñoz Alfaro, ex juez de paz letrado de Ayabaca.



En enero del 2019, Muñoz fue cambiado por Juan José Albán Parra, quien tenía a cargo el Juzgado de Paz Letrado de Los Órganos. Una de sus resoluciones más conocidas es el fallo de hábeas corpus que favoreció a 9 ex funcionarios de la gestión de Félix Moreno, ex gobernador regional del Callao, que habían sido inhabilitados por la Contraloría.



Según informó el portal elpiurano.pe, en mayo último los seis fiscales anticorrupción de Sullana se reunieron y mostraron su preocupación por las “consecuencias colaterales que estos constantes cambios vienen generando”.



A través de un documento enviado a la Corte de Justicia de Sullana, señalan que “designar a un magistrado que no es de la especialidad conllevaría a que este pase por un proceso de adaptación al subsistema anticorrupción de por lo menos un año”.



“Existen en trámite varios procesos con audiencias ya iniciadas, y que por su complejidad se vienen llevando a cabo en varias sesiones, y que con este cambio se tendría que retomar la audiencia desde el inicio, con la pérdida de tiempo que ello generaría”, agregaron.



Además, consideraron que el lento avance en el desarrollo de los casos no es un asunto únicamente del juez, sino de la carga judicial, dado que, al ser transitorio y no permanente, el juzgado no se aboca solo a los casos de corrupción, sino también a procesos comunes.