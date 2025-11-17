Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Vía Evitamiento, en Piura, a la altura del paradero Guadalupe, dejó como saldo cuatro integrantes de una familia fallecidos y varios heridos. El choque involucró a una camioneta Kia de placa P4G-052 y a un bus de transporte de personal con matrícula A1D-965.

De acuerdo con información preliminar de la Policía y reportes del Serenazgo, el siniestro se registró aproximadamente a las 16:50 horas del domingo 16 de noviembre.

El impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes de la camioneta murieron en el lugar , mientras que un menor de alrededor de un año fue trasladado de emergencia a una clínica local, donde perdió la vida horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre las víctimas mortales se encuentran el abogado Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué, quien conducía la camioneta; su madre María Consuelo Ipanaqué Sosa; Atalia Valverde Ipanaqué; además del menor que no logró sobrevivir pese a los esfuerzos del personal médico.

Pocos minutos después del accidente, unidades de Serenazgo llegaron para apoyar en la atención de los heridos y en el control del tránsito. Equipos del SAMU, agentes de la comisaría Tacalá y miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de rescate, así como en la coordinación para el levantamiento de los cuerpos.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 16 de noviembre. Foto: Noticias Chulucanas

Las autoridades competentes se encuentran recabando evidencias y declaraciones para determinar las causas del accidente, que ha generado profunda consternación entre los vecinos y en toda la ciudad de Piura.

En tanto, el padre de las víctimas Pedro y Atalia permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Miraflores, en Castilla. Su condición es delicada, debido a que padece diabetes, comorbilidad que ha complicado su evolución médica.

Asimismo, permanecen hospitalizados Randy Valverde Ipanaqué, padre del bebé fallecido, y otra menor de edad que resultó con lesiones menores tras el choque.

Las investigaciones continúan mientras la familia y la comunidad esperan respuestas sobre las circunstancias que ocasionaron el fatídico choque.