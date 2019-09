Piura: damnificados por el Niño costero continúan a la espera de módulos de vivienda

Autoridades del municipio distrital de Catacaos , en Piura , y del centro poblado Pedregal Chico se reunieron el lunes pasado con representantes del fondo Mi Vivienda y del Ministerio de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para analizar la situación de los damnificados que todavía no han recibido ayuda, tras dos años y medio de El Niño costero .



El teniente gobernador de Pedregal Chico (Catacaos), Feliciano Flores Chero, dijo a El Comercio que en dicha cita expusieron la situación en que viven los damnificados. "No es posible que la gente cave huecos para obtener un poco de agua, así estamos. Le he dicho a los ingenieros que muchos damnificados vivían en casas de material noble (antes de las lluvias), y ahora están con esteras, 2 años y medio después (del Niño costero). Son 60 familias en ese estado. El gobierno se comprometió, con Edmer Trujillo (ex ministro de Vivienda) a hacerle módulos a todos los damnificados", dijo.



Añadió que "les hemos explicado la verdad, que no podemos tapar el sol con un dedo, que acá están las evidencias. Hemos pedido que venga el viceministro de Vivienda para que se reúna con nosotros, y exigirle agilidad en los proyectos de agua y desagüe, y que se consideren a todos los damnificados para entregarles módulos".



Nuevo empadronamiento

Arsenio Chero, de la Gerencia de Desarrollo Social del municipio de Catacaos, dijo a este Diario que en dicha reunión, donde participó también el alcalde José Muñoz Vera, los representantes del Ministerio de Vivienda les dijeron que no había presupuesto para hacer un nuevo empadronamiento en la zona.



"No hubo ningún representante de Cofopri en la reunión, pero los representantes del Ministerio de Vivienda dijeron que llevarían esta inquietud a Lima, para estudiar la posibilidad de hacer un nuevo empadronamiento. La idea es incluir a los verdaderos damnificados, porque el empadronamiento que se hizo fue bastante deficiente", dijo.



Añadió que la Oficina de Defensa Civil del municipio distrital de Catacaos empadronó a 7.500 damnificados luego de las lluvias de marzo de 2017. "Pero de esa cifra, Cofopri hizo una reevaluación y solo dejó a 2.500 como beneficiarios del bono y del módulo de vivienda. Y resulta que de esa cantidad, solo 15 tenían la categoría de colapsado o inhabitable. Ahí está la falla", comentó el funcionario.



Han pasado dos años y medio desde El Niño costero y muchos damnificados todavía siguen viviendo en esteras y con techos de calaminas (Video: Ralph Zapata)

Alistan protesta

Debido al retraso en las obras de reconstrucción, este 16 de setiembre los pobladores del Bajo Piura (Catacaos y Cura Mori) acatarán un paro. "Estamos esperando una reunión con el viceministro de Vivienda, pero si no ocurre esta reunión vamos a acatar el paro del 16 de setiembre. Estamos llegando a los 3 años (del Niño costero) y los proyectos se siguen meciendo", dijo Flores Chero.



Además de la lenta reconstrucción, los pobladores del Bajo Piura se oponen a que el municipio de Piura sea la unidad ejecutora del proyecto de la colocación de geobolsas en la defensa de la margen izquierda del río Piura. Ellos han propuesto que sea el Proyecto Especial Chira Piura, del gobierno regional, el ente encargado de dichos trabajos. Pero en vez de geobolsas han pedido la instalación de enrocado a lo largo de 21 kilómetros de las defensas del río Piura.



Cabe destacar que, según la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios , en Piura solo se ha construido, a julio de este año, 6.636 viviendas (el 41%) de las 16.111 que deberán entregarse hasta el 2021. De esa cifra, en Catacaos se construirán 3.173 módulos, pero hasta ahora solo se han entregado 1.227, es decir, apenas el 36%.