Piura: Defensoría advierte cobros indebidos en proceso de matrícula 2018

Este miércoles, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Dirección Regional de Educación realizaron una supervisión en el proceso de matrícula 2018 en instituciones educativas públicas de los distritos Veintiséis de Octubre y Piura. Durante la inspección, advirtieron algunas deficiencias que no garantizan el libre acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades para los niños.

En 7 de las 8 escuelas supervisadas no se publicó la información necesaria para los padres de familia, como el calendario del período de matrícula, el número de vacantes y las prioridades o criterios de ingreso. La normativa vigente señala que esos datos deberían estar publicados 30 días antes del inicio del proceso de matrícula.

La Defensoría también comprobó que se siguen solicitando documentos no previstos en la norma técnica de matrícula 2018 como libretas de notas, certificado de estudios, ficha única de matrícula, fotografías recientes, micas y constancias del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie).

- Cobros indebidos -

Las autoridades también constataron cobros indebidos a padres de familia por conceptos no regulados que contravienen la gratuidad de la enseñanza, como útiles o materiales educativos, la contratación de docentes, traslado de matrícula, etc.

En algunas escuelas, la Defensoría también advirtió que no existen rampas ni servicios higiénicos para discapacitados. Además, casi la mitad de colegios piuranos visitados aún no son supervisados por Defensa Civil, lo que evidencia una deficiente gestión de riesgo de desastres. La mayoría de ellas no cuentan con señalización de zonas seguras y rutas de evacuación.

También se observó un deterioro de las instalaciones sanitarias y de las aulas, además de fallas en el sistema eléctrico. Entre las escuelas supervisadas sobresale la institución educativa Jorge Basadre, Ignacio Merino, 14007, entre otras. El equipo técnico enviará las recomendaciones respectivas a los directores de las escuelas y a los responsables de cada Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel).

