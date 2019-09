Piura: denuncian demora en investigación a funcionario acusado de acoso sexual

Han pasado 15 días desde que se dispusiera abrir una investigación contra el gerente general del Gobierno Regional de Piura , Jesús Torres Saravia, acusado de acoso sexual contra una ex trabajadora de esta entidad, y sin embargo no hay avances en las diligencias. Este lunes, el secretario técnico de la sede central del Gobierno Regional de Piura, Jonathan Revilla Romero, dijo ante el consejo regional que él se ha inhibido de investigar dicho caso debido a que Torres Saravia es su inmediato superior.



Por ese motivo, dijo que desde el 28 de agosto le pidió asumir este caso a Maritza Mogollón Peña, en calidad de suplente de la Secretaría Técnica. A ella el consejo regional la ha citado para este miércoles para que informe sobre los avances en las investigaciones. La Secretaría Ténica de la sede central del Gobierno Regional de Piura se encarga de realizar las investigaciones de los procesos administrativos en esta entidad regional.



"Tenía que abstenerme, y ahora el caso lo investiga la abogada Maritza Mogollón. Desde esa fecha ella viene realizando la investigación, pero como secretario titular no tengo ninguna injerencia. Me he alejado para que sea lo más transparente posible", dijo Revilla.



Piden celeridad

Al respecto, el consejero José Morey Requejo, dijo que es necesario que la Secretaría Técnica realice la precalificación para continuar con el proceso sancionador. "Estamos esperando que se precalifique el hecho (acoso sexual) para seguir con la apertura del proceso sancionador, donde participará una comisión ad hoc, conformada por el jefe de recursos humanos y dos funcionarios designados por el consejo regional de Piura", comentó.



Añadió que han pasado 15 días y que esta investigación se está dilatando. "Hasta ahora se está dilatando el tiempo, porque en concreto no tenemos nada, y han pasado 15 días. Estamos esperando la precalificación. El miércoles después de lo que nos digan tomaremos acuerdos como consejo regional", precisó.



Por su parte, el consejero Alfonso Llanos dijo que "esperaremos lo que determine la secretaria suplente. Queremos saber cómo se lleva a cabo el procedimiento, y de acuerdo a la precalificación, tendremos o no que designar a la comisión ad hoc que aplicará la sanción".



Torres Saravia es acusado por una extrabajadora del Gobierno Regional de Piura de haberla acosado sexualmente cuando trabajaba bajo su mando. Especialistas consultados por este caso concidieron en que el citado funcionario debió ser separado temporalmente del cargo para asegurar la transparencia de las investigaciones que se le siguen. Sin embargo, el gobernador regional de Piura, Servando García, dijo que no lo separaría del cargo hasta que terminen las investigaciones.