En Piura, una ciudadana denunció la presencia de roedores en el área de internamiento para pacientes con dengue del Hospital II de EsSalud en Sullana, tras registrar en video a ratas desplazándose sobre una camilla y cerca de recipientes con agua destinados a la hidratación de los enfermos.

El suceso fue grabado durante la noche por acompañantes de las personas internadas, quienes advirtieron ruidos en la sala y utilizaron un teléfono celular para grabar a los roedores.

Según el testimonio de los familiares, el animal llegó a subir a una jarra con agua y un sorbete asignados a los pacientes, generando alerta por el riesgo sanitario de contaminación en el área hospitalaria.

Ante la difusión del material, la Red Asistencial EsSalud Piura emitió un comunicado en el que reconoció el hecho e informó sobre la ejecución de medidas de salubridad en el recinto.

“De manera inmediata, se dispusieron en el Hospital II de Sullana las acciones de limpieza, saneamiento y prevención en todos los ambientes y alrededores del establecimiento de salud, con especial atención en los desagües y vías de drenaje”, se leyó en el documento, difundido por América Noticias (AN).

Asimismo, la entidad comunicó el inicio de trabajos de desinfección, el sellado de tuberías y la colocación de trampas para erradicar las plagas en las diferentes salas del hospital.

En testimonios recogidos por AN, familiares de los usuarios solicitaron a las autoridades mantener una fiscalización continua de los protocolos de higiene dentro del centro médico.