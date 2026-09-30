El roedor caminó por una camilla usada horas antes por un paciente, saltó hacia la ventana y regresó para subir a una jarra de agua con sorbete | Foto: X / Composición EC
El roedor caminó por una camilla usada horas antes por un paciente, saltó hacia la ventana y regresó para subir a una jarra de agua con sorbete | Foto: X / Composición EC
Por Redacción EC

En Piura, una ciudadana denunció la presencia de roedores en el área de internamiento para pacientes con dengue del Hospital II de EsSalud en Sullana, tras registrar en video a ratas desplazándose sobre una camilla y cerca de recipientes con agua destinados a la hidratación de los enfermos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.