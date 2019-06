Piura: pescadores acatan paro de 24 horas en rechazo a exploración de petróleo

Cientos de manifestantes participan este jueves del paro regional de 24 horas realizado en la región Piura. El motivo de esta medida es mostrar el rechazo a la concesión de lotes con fines de exploración de petróleo, a favor de la empresa británica Tullow Oil, en el mar del norte peruano.

► Piura: detienen a policía que abatió a acusado de vender drogas | VIDEO



► Piura: ex fiscal que recibió coima fue condenado a seis años de prisión



Desde la madrugada, los manifestantes bloquearon diversas vías de comunicación, sobre todo los accesos a los distritos de las tres provincias del litoral piurano: Sechura, Paita y Talara. En algunos puntos no se permitía ni siquiera el paso peatonal.

Pescadores piden al presidente Vizcarra atender sus reclamos.. (Foto: Carlos Chunga)

En Sechura fueron bloqueados los tres accesos al Bajo Piura: por el puente Meliso, por el puente Las Tallaneras y por el sector de Rinconada Llícuar. En tanto, en Paita se restringió el pase de ingreso a la ciudad y a distritos como Pueblo Nuevo de Colán. Y en Talara los piquetes fueron instalados a la altura de los distritos de El Alto y Los Órganos.

Los pescadores y maricultores tuvieron el apoyo de un grupo de agricultores y ganaderos del Bajo Piura. Con fines de precaución, la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Sechura dispuso la suspensión de las clases escolares en la provincia. Sin embargo, no se registraron enfrentamientos con la Policía Nacional ni hechos de violencia.

Accesos a provincias de Sechura, Paita y Talara fueron bloqueados. (Foto: Carlos Chunga)

En la víspera, el Gobierno central otorgó la concesión del lote Z-64 en el mar de Tumbes. Además, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha mostrado la intención de también concesionar otros cuatro lotes (Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68) frente a Paita, Sechura, Chiclayo, Santa y Casma, a favor de la empresa británica Tullow Oil.

Estos cinco lotes fueron adjudicados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en febrero del 2018, y anulados por el actual gobierno tres meses después. Los pescadores mostraron su rechazo a esta decisión porque consideran que se trata de un proyecto lesivo para sus actividades de extracción de especies marinas.

Manifestantes señalan que el Estado no ha mostrado capacidad de prevención ante una posible contaminación. (Foto: Carlos Chunga)

Por ello, no solo piden la derogatoria del decreto supremo N° 012-2019, que autoriza la concesión en Tumbes, sino que exigen no más autorizaciones de exploración petrolera en el mar norteño. Señalan que el Estado no ha mostrado capacidad de prevención ante una posible contaminación, ni de resarcimiento de la misma cuando ha sucedido, por ejemplo, en la selva.

Al respecto, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, dijo a El Comercio que los lotes estarían ubicados fuera de las cinco millas marinas donde se desarrolla la pesca y maricultura. También se comprometió a entablar procesos de participación ciudadana.

Algunos manifestantes se recostaron en lasa vías para impedir el paso de vehículos. (Foto: Carlos Chunga)

Por su parte, el dirigente de maricultores de Sechura, Wilmer Chávez, precisó que la bahía de Sechura representa el 80% de la producción nacional de concha de abanico. Sostuvo que el Estado no invierte en la provincia, sino que son las familias quienes invierten independientemente.



Síguenos en Twitter como @PeruECpe