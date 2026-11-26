El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) activó sus equipos de respuesta ante la emergencia por lluvias en Piura, con el objetivo de evacuar las aguas acumuladas, reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias de las zonas afectadas.

Una lluvia torrencial asociada al Fenómeno El Niño sorprendió este jueves 26 de noviembre a Piura pasadas las 5:00 p. m., provocando inundaciones en diversos puntos.

El ministerio señaló que la intervención comprende los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) de Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer.

Los SARE, cámaras de bombeo y trasvasadores operan en Piura. Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

También se activaron la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, para facilitar la evacuación del agua.

Monitoreo permanente

Asimismo, los trasvasadores se encuentran en funcionamiento para reducir los niveles de agua en diferentes zonas de la ciudad. Estas labores se realizan con el apoyo del Ejército en algunos puntos y bajo monitoreo permanente, a fin de responder oportunamente ante las precipitaciones y contribuir a la seguridad de la población.

Aviso de Senamhi

La Dirección Zonal 1 del Senamhi había advertido que entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre se presentarían precipitaciones en la costa y sierra norte.

De acuerdo con el organismo, las lluvias alcanzarían intensidades moderadas, fuertes y extremas, según los niveles de alerta establecidos. También se pronosticó un incremento de la cobertura nubosa y de la sensación térmica durante las tardes y noches, además de ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla nuevas lluvias en Ayabaca, Morropón y Huancabamba, así como acumulados superiores a los 15 milímetros en sectores como Salitral y San Juan de Bigote. También se advierte que las precipitaciones podrían extenderse hacia otras regiones del país.

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