Ante las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño que azotaron la zona central de Piura desde la noche del domingo, los pobladores del asentamiento humano Godofredo García Baca, en el distrito de Tambogrande, reciben desde la madrugada de este lunes el apoyo del Ejército del Perú.

Según informó el Ministerio de Defensa, el personal militar realiza labores de extracción del agua acumulada que afectó diversas viviendas en este sector de la provincia piurana.

Personal de la Primera Brigada de Caballería del Ejército utiliza motobombas de dos pulgadas para retirar el agua de los inmuebles inundados. A este trabajo se suman otras brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Ejército también atiende la emergencia en el asentamiento humano Los Almendros II Foto: MINDEF

Los Almendros II

Otra brigada de intervención rápida del Ejército también atiende la emergencia en el asentamiento humano Los Almendros II, en Tambogrande, para brindar ayuda a la población afectada por las lluvias registradas en las últimas horas.

Posteriormente, el personal se trasladará hacia otros sectores en emergencia por causa de las lluvias en la zona norte del país.

Cabe precisar que, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del Perú lideran las operaciones de respuesta, evacuación y prevención en las regiones de Piura y Tumbes ante las intensas lluvias y el riesgo de desbordes asociados al fenómeno El Niño.

Empadronamiento de familias afectadas

A su vez, la municipalidad de Tambogrande realiza el empadronamiento a las familias afectadas por las intensas lluvias para trasladarlas hacia un albergue cercano, donde ofrecerles seguridad, alimentos y vestimenta.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a través de un comunicado indicó que la acumulación de precipitaciones llegó a 134 mm por día en Tambogrande y Chulucanas.

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