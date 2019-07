Piura: detectan deficiencias en reconstrucción de pistas y veredas en Paita  

La Contraloría General de la República detectó la aprobación de trabajos no ejecutados en una obra del proceso de Reconstrucción con Cambios en la región Piura. Se trata del proyecto de mejoramiento de pistas, veredas y muros de contención en la urbanización San Rafael, en la provincia de Paita, cuya inversión es de casi S/ 10 millones.



► Piura: advierten contaminación por desechos industriales en distrito La Huaca [FOTOS]



► Piura: acoso sexual será multado hasta con S/ 4.200



Según el informe de control concurrente N° 007-2019, se evidencia que en la valorización N° 2 (abril del 2019) se ha considerado un presupuesto que no corresponde al avance real de la obra, como el mantenimiento del tránsito vehicular y la seguridad vial, flete terrestre y movilización y desmovilización de equipos y maquinarias.



En el informe se detalla que la partida de mantenimiento de tránsito vehicular contempla trabajos para desviar el tráfico durante la ejecución de la obra. También se incluye mano de obra, tranqueras, cinta de señalización, conos de seguridad, entre otros materiales.



La valorización del 100 % de la actividad, tal y como lo ha presentado el contratista, no representa la realidad, pues aún hay vías no intervenidas. Incluso donde se está trabajando tampoco se ha culminado la intervención. El avance acumulado de la obra alcanza el 18 %, por lo que la partida aún no ha concluido y debería ser proporcional al avance general.



Similar situación ocurre con las demás partidas mencionadas, por lo que la Municipalidad de Paita, entidad a cargo de la obra, terminaría asumiendo costos de prestaciones que aún no se han ejecutado.



Durante la inspección, la Contraloría también identificó deficiencias en la colocación de una barra dowells (fierro liso de 5/8’’), al no contar con clips sujetadores o accesorios de fijación, lo cual no garantiza la ubicación y orientación de las barras de acero. La función de estas es transmitir cargas de pavimento para evitar fisuras en el suelo.



Además, se observó que los dowells (sistema de reforzamiento) se encuentran doblados y, en otros casos, están en la parte inferior de la losa, con una inclinación hacia arriba. Se constató también que no cuentan con ningún sistema que sujete las barras.



Por otro lado, la municipalidad no cauteló que el contratista, Consorcio Paita, ejecute la obra con presencia permanente del personal clave ofertado, generando el incumplimiento de las condiciones contractuales.



Otra observación es que la municipalidad contrató servicios de supervisión por el monto y plazo total proyectado en el expediente técnico sin considerar que dicha contratación se hizo 50 días después de iniciada la obra, lo cual genera que se asuman mayores costos de prestación de supervisión por el monto de S/ 36,580.00.



El contrato para esta obra de reconstrucción, que se ejecuta en el sector La Merced y jirón Miguel Grau, fue suscrito el 13 de diciembre del 2018 por un monto de S/ 9´885,013.18, con un plazo de 270 días calendario. Los trabajos se iniciaron el 5 de marzo del 2019. La Municipalidad de Paita ya fue notificada sobre las deficiencias descritas, para que adopte las medidas correctivas pertinentes, y salvaguarde el buen uso de los recursos públicos.