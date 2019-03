Piura: dictan prisión para ex alcalde de Catacaos por concesión de camal municipal

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura condenó a 4 años de prisión efectiva a José Mercedes More López, ex alcalde distrital de Catacaos, por el delito de colusión en la concesión del camal municipal.

El juez Ronald Soto Cortez, titular de dicho juzgado, impuso la misma condena para Carlos Olegardo Pacheco Custodio, ex gerente municipal de Catacaos durante la gestión de More López. Asimismo, ordenó 3 años de prisión a José Alberto Rosales Taboada, representante de la empresa Shazky S.A.C.



Como parte de la decisión judicial, los tres sentenciados deberán pagar en forma solidaria la suma de S/ 4’830.000 por concepto de reparación civil.



José More López fue elegido alcalde de Catacaos en tres periodos (1990-1993, 2006-2010 y 2010-2014). Además, fue candidato por Alianza Para el Progreso (APP) para el periodo 2019-2022. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, luego de abandonar su cargo en el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura (UNP).



Según la sentencia condenatoria, en el año 2009 el ex alcalde actuó en complicidad con su gerente municipal Carlos Pacheco para omitir requisitos necesarios para la firma del contrato con la empresa Shazky S.A.C., modificar las bases del proceso de licitación y resolver el contrato de concesión del camal de Catacaos sin respetar el procedimiento.

- El caso -

La fiscalía demostró ante el juzgado que, al momento de la suscripción del contrato, el representante de Shazky S.A.C. no estaba inscrito en Registros Públicos (Sunarp), y que además carecía de facultades para firmar contratos con un objeto distinto al de entonces: rubro audiovisual.

No se exigió también la entrega de carta fianza y se cambió la jurisdicción y competencia para la solución de conflictos. En las bases se estableció que, ante controversias que no se puedan solucionar directamente, estas serían resueltas en la Corte Superior de Justicia de Piura, pero en la firma del contrato se determinó que sean resueltas vía laudo arbitral.



Posteriormente, el gerente Carlos Pacheco emitió una carta notarial en la que advertía a la empresa el incumplimiento de sus compromisos asumidos, por lo cual se procedía a la resolución del contrato, sin seguir el procedimiento establecido.



Ante esto la empresa recurrió a un arbitraje, no previsto en las bases, pero incorporado al contrato, en el cual se dispuso el pago de una indemnización a Shazky S.A.C. por el monto de 4 millones 830 mil soles.

Según la declaración de Carlos Pacheco, todo ello se realizó con el conocimiento del ex alcalde José More López, quien ejerció un control directo por la administración del camal y la supervisión de la ejecución del contrato de concesión.

Otra irregularidad demostrada fue la desproporcionalidad respecto del capital social de la empresa, que era de S/1.000, cuando el monto a invertir ascendía a S/460.200.

