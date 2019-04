Piura: dictan prisión preventiva para ex alcalde acusado de cobro de coima

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura dictó una orden de nueve meses de prisión preventiva para Walter Ayala Antón, ex alcalde distrital de La Unión (2015-2018), por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

El juez Christian Azabache Vidal, titular del juzgado, admitió la solicitud del Ministerio Público al considerar que existen elementos de convicción que vinculan directamente a Walter Ayala con el delito imputado.



Con ello, dio validez a los tres videos grabados por un supuesto proveedor, en los que se ve y escucha al imputado negociando y coordinando la entrega de S/30 mil para favorecer a una empresa en la adjudicación de una obra de mejoramiento en los colegios La Unión y Libertadores de América.

La audiencia se realizó este lunes desde las 8 a.m. (Foto: Carlos Chunga)

La Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, representada por el fiscal Ricardo Ipenza Peralta, señaló además que el ex alcalde no tienen arraigo laboral ni domiciliario, y ello podría condicionar su presencia durante el proceso.



El abogado de la ex autoridad, Rogger Aldana, consideró que la medida dictada es “desproporcionada” y anunció que apelará la decisión. Dijo que Walter Ayala se encuentra en La Unión con su familia y no descarta ponerse a disposición de la justicia.



En tanto, para el ex gerente municipal César Luis Ruiz Rivera, quien habría actuado en complicidad con el ex alcalde, se ordenó comparecencia con restricciones y el pago de S/10 mil.



El juez dispuso una pericia de los videos expuestos para determinar si una tercera voz que se escucha corresponde a Ruiz Rivera. “Se tiene que hacer una homologación de los elementos probatorios”, sostuvo Camilo Morante, abogado del ex gerente, quien está inhabilitado para ejercer la función pública.



Ni Walter Ayala ni César Ruiz acudieron a la audiencia realizada este lunes desde las 8 a.m. El juez ordenó la ubicación e inmediata captura del ex alcalde para que sea trasladado al penal de Piura (ex Río Seco).



De ser hallados culpables, ambos imputados serían condenados hasta con ocho años de prisión efectiva, según el Código Penal.

