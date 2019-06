Piura: dictan 18 meses de prisión preventiva a ex alcalde de Lobitos

La Corte Superior de Justicia de Sullana, en la región Piura, dictó una orden de 18 meses de prisión preventiva para Christian Jaime Reque Llontop (43 años), ex alcalde distrital de Lobitos, en la provincia de Talara (2015-2018), por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.



La medida también alcanza a los ex funcionarios municipales Cristhian Aguilar Abad (ex director de Planificación) y Julio César Bancayán Panta (ex tesorero). Ninguno asistió a la audiencia ni lectura de fallo, por lo que se dictó orden de captura en su contra para ser internados en el penal de Piura (ex Río Seco).



La audiencia se realizó el último miércoles por casi 11 horas y la resolución fue leída este viernes por el juez Jorge Nole Sócola, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.



Según la Fiscalía, el ex alcalde Christian Reque fue parte de la organización criminal ‘Los Lobitos de la Corrupción’, dedicada a dirigir contratos para bienes, obras y servicios con la Municipalidad de Lobitos por más de S/ 5 millones.



En la investigación fiscal está incluidas 11 personas, entre ellas, la actual alcaldesa –hoy suspendida– María Excelina Chapilliquén Ruiz, quien fue detenida en diciembre del 2018 y cumple una orden de prisión preventiva en el penal de Mujeres de Sullana.



El juez analizó los elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos delictivos y consideró que se cumplen los presupuestos para su internamiento preventivo. Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía, figuran testimonios de colaboradores eficaces y conversaciones de Whatsapp, además de los contratos firmados desde el 2015.



Según el expediente 2636-2018, “Christian Reque tenía pleno conocimiento [del presunto favorecimiento ilegal] y, sin embargo, omitió el cumplimiento de sus deberes funcionales, al no cautelar los intereses de la Municipalidad Distrital de Lobitos, permitiendo que se siga perjudicando al Estado, vulnerando [...] la Ley Orgánica de Municipalidades”.



La investigación está a cargo del fiscal adjunto Andhy Saavedra, quien detalló el modus operandi: el ex alcalde Christian Reque habría dispuesto crear servicios “fantasma”, para lo cual, sin sustento alguno, obtenía luz verde de las oficinas de Logística y Presupuesto. Luego, a través de Tesorería y en complicidad con otros funcionarios, generaba los pagos correspondientes, de los cuales sustraía un porcentaje.

Cabe indicar que el ex alcalde de Lobitos fue pareja sentimental de María Chapilliquén, cuyos familiares se vieron favorecidos en contratos con la municipalidad.