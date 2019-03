Piura: dictan prisión preventiva para presunto asesino de policía Anner Luzón

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura ordenó nueve meses de prisión preventiva para Jhon Anthony Gaspar Valdiviezo (24), principal sospechoso de la muerte del suboficial PNP Anner Yonel Luzón Jiménez.

Anthony Gaspar fue detenido por la Policía Nacional el pasado sábado 2 de marzo y es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura como presunto autor de los delitos de homicidio calificado en agravio del agente Anner Luzón, y contra el patrimonio en agravio del ciudadano Luis Alberto Navarro Lazo.



Los hechos en materia de investigación ocurrieron el 14 de enero de este año en el distrito de Veintiséis de Octubre de Piura. Ese día, durante una intervención policial producto de un robo, Anner Luzón recibió dos impactos de bala que le perforaron órganos vitales. Murió casi un mes después, cuando estaba internado en el Hospital de la Policía de Lima, debido a una infección generalizada.

Según el acta policial y la versión de la defensa técnica del suboficial de tercera, Anthony Gaspar participó del robo y además era propietario del vehículo (motocicleta) con el cual se cometió el delito.

El juez Francisco Fernández Reforme dispuso el internamiento preventivo de Gaspar en el penal de Piura (ex Río Seco) para garantizar su presencia durante todo el proceso. El magistrado consideró que el imputado no se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, ya que hasta el momento no se había presentado a ninguna diligencia, pese a haber sido citado.



Entre los principales elementos de convicción que vinculan a Jhon Gaspar con el hecho delictivo destacan: acta de intervención policial, reconocimiento de la víctima de robo y el certificado de defunción del policía agraviado.



El 11 de febrero último, producto de una apelación, la Corte Superior de Justicia de Piura ordenó la liberación de Yerson Alexander Domínguez Martínez (21), quien tenía una orden de 9 meses de prisión preventiva tras ser acusado de disparar a Anner Luzón.



El juzgado tomó en cuenta que la pericia de absorción atómica RD N° 005/19, practicada a Yerson Domínguez, concluye negativo para bario y antimonio, por lo que el investigado no habría sido quien disparó el arma de fuego.

