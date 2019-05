Piura: difunden otro audio que compromete al director de Educación

Un nuevo audio hecho público esta semana compromete aun más al titular de la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep), Fabriciano Cunya Aguilera, en un presunto caso de tráfico de influencias para contratación de personal.

El audio, difundido por Radio Cutivalú, también fue grabado por la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Sechura, Marcela Cornejo, quien ya había denunciado la intención de Cunya de imponerle el cambio de chofer en su jurisdicción.



En el nuevo audio también se revelarían las intenciones del funcionario para contratar a personas en puestos específicos. Durante la conversación, se escucha a Cunya pedirle a Marcela Cornejo revisar un conjunto de currículos para poder “ubicar” a esas personas en reemplazo de quienes ya están trabajando.



“Señora, hágame un gran favor, llévese estos expedientitos, analícelos, véalos dónde los puede ubicar y me dice. Ella es Lili, ella es docente que muy bien podemos ubicarla…no sé. Ella es preparadita”, se escucha decir al director de Educación.



“Yo quiero que usted me recomiende, para no patinar. No quisiera que yo le ponga a una persona y usted se sorprenda. La coordinación es importante. Esta chica Inga me dice que puede ir en almacén o para conserje, eso es lo que ella me pide. Ahora, si la puede poner como secretaria, excelente”, agrega en el diálogo.



Ante ello, la directora de la Ugel Sechura interrumpe a Fabriciano Cunya, para advertirle: “Me está preocupando el tema de que… Si estamos hablando de ‘cero corrupción’, ¿qué estamos haciendo?”. Y agrega que la institución carece de presupuesto, a lo que el titular de la Drep pregunta: “¿Entonces convocamos?”.



Al respecto, el gerente de Desarrollo Social, Manuel Parodi, señaló que, una vez recibido el descargo de Fabriciano Cunya, se evaluará su permanencia en el cargo. “Tomaremos una decisión el próximo lunes o martes”, anunció.

En tanto, el gerente del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres, dijo que la gestión del gobernador Servando García “no va a proteger ni blindar a nadie”. Sostuvo que, luego de la respectiva investigación, se determinarán responsabilidades administrativas y penales.



Tras la difusión del primer audio, Fabriciano Cunya, se defendió diciendo que se allana a cualquier investigación. “Daré todas las facilidades para deslindar de este tipo de actos que atentan contra mi honor”, sostuvo en su momento. Posteriormente ha evitado dar más declaraciones.

