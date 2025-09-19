Dos sismos de magnitud superior a 4 se registraron las primeras horas de la mañana de este viernes, 19 de septiembre, en el departamento de Piura, al norte del país, según dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer temblor ocurrió a las 5:58 a.m. y tuvo una magnitud de 4.1. El epicentro tuvo lugar en el mar, a 76 kilómetros al suroeste de Paita.

La profundidad fue de 36 kilómetros y se sintió con una intensidad de II en esa ciudad.

Casi media hora después, a las 6:27 a.m., un nuevo sismo ocurrió a 79 kilómetros al suroeste de Paita.

La magnitud fue de 4.2 y tuvo una profundidad de 40 kilómetros.

Las autoridades locales y de Defensa Civil no reportaron daños personales ni materiales producto de ambos movimientos telúricos.

