Escolar de 9 años es trasladado a Lima tras sufrir graves quemaduras en colegio de Piura. Foto: Captura de video/TV Perú
Escolar de 9 años es trasladado a Lima tras sufrir graves quemaduras en colegio de Piura. Foto: Captura de video/TV Perú
Por Redacción EC

Un escolar de 9 años resultó gravemente herido durante una actividad deportiva realizada en una institución educativa del distrito de La Arena, en el Bajo Piura. El menor participaba en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica de su colegio cuando se produjo un accidente con fuego.

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