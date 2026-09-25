Un escolar de 9 años resultó gravemente herido durante una actividad deportiva realizada en una institución educativa del distrito de La Arena, en el Bajo Piura. El menor participaba en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica de su colegio cuando se produjo un accidente con fuego.

Según testigos, un docente habría rociado alcohol sobre la llama con la finalidad de avivarla. Durante la manipulación del líquido inflamable, el fuego se habría expandido de manera repentina y alcanzado al estudiante, quien se encontraba formado junto a sus compañeros.

Las llamas provocaron lesiones en el rostro, cuello y pecho del menor. Tras el accidente, fue trasladado al hospital Santa Rosa de Piura, donde recibió atención médica especializada e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus heridas.

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De acuerdo con fuentes médicas, el escolar permaneció dos días en el área crítica y fue diagnosticado con quemaduras de tercer grado. Debido a la complejidad de su estado, se dispuso su traslado aéreo a Lima para continuar su tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Escolar continúa recibiendo atención especializada en Lima

Tras ser trasladado desde Piura, el menor de 9 años permanece internado en el Hospital del Niño, donde recibe tratamiento especializado en la unidad de quemados. Debido a la extensión de las lesiones que presenta en la piel, el estudiante requiere atención médica permanente y nuevas intervenciones para continuar con su recuperación.

De acuerdo con sus familiares, el niño esperaba recibir un reconocimiento por sus logros académicos y deportivos. Entre ellos, se encontraba el primer lugar obtenido en salto largo durante las olimpiadas organizadas por su institución educativa en La Arena. Según sus allegados, el menor estaba ilusionado con la ceremonia antes de que ocurriera la emergencia.

Escolar de 9 años es trasladado a Lima tras sufrir graves quemaduras en colegio de Piura. Foto: Captura de video/TV Perú

Ante la situación, la familia pidió apoyo para afrontar los gastos generados por la hospitalización del niño y la estadía de sus cuidadores en Lima. También solicitaron que las autoridades correspondientes intervengan para garantizar que el menor pueda contar con todo lo necesario durante su tratamiento.

Familia pide esclarecer cómo ocurrió el accidente

Los familiares solicitaron que se realice una investigación para determinar las circunstancias en las que el docente habría manipulado el combustible durante la actividad escolar. Para ellos, es necesario establecer si se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes al utilizar una sustancia inflamable frente a estudiantes.

Mientras el menor continúa bajo atención médica, sus padres permanecen en el Hospital del Niño San Borja a la espera de información sobre las próximas intervenciones que podría necesitar, entre ellas posibles cirugías reconstructivas debido a la gravedad de las quemaduras.

La familia reiteró además su pedido de respaldo a las instituciones públicas para cubrir los insumos y demás necesidades que demande la hospitalización. Las autoridades competentes deberán evaluar el caso y determinar las responsabilidades que correspondan por las lesiones sufridas por el estudiante durante la actividad escolar.

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