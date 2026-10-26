Essalud anunció un plan de preparación frente a eventuales emergencias sanitarias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Essalud)
Essalud anunció un plan de preparación frente a eventuales emergencias sanitarias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Essalud)
/ CHINO DOMINGUEZ
Por Redacción EC

Ante los riesgos sanitarios asociados al Fenómeno El Niño, la presidenta ejecutiva de Essalud, Zulema Tomas, anunció en Piura la implementación de seis Unidades de Vigilancia Clínica (UVICLIN) para el diagnóstico y tratamiento del dengue y la leptospirosis, así como la habilitación de 103 camas destinadas a la atención de pacientes con cuadros graves de estas enfermedades.

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