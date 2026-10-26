Ante los riesgos sanitarios asociados al Fenómeno El Niño, la presidenta ejecutiva de Essalud, Zulema Tomas, anunció en Piura la implementación de seis Unidades de Vigilancia Clínica (UVICLIN) para el diagnóstico y tratamiento del dengue y la leptospirosis, así como la habilitación de 103 camas destinadas a la atención de pacientes con cuadros graves de estas enfermedades.

Durante su visita al Hospital Cayetano Heredia, la titular de Essalud señaló que estas medidas forman parte del plan de preparación frente a eventuales emergencias sanitarias. Además, anunció acciones para optimizar el abastecimiento de medicamentos, ampliar la oferta quirúrgica y acercar servicios especializados a la población asegurada.

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“Piura requiere una preparación permanente frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño como el dengue, la leptospirosis, los golpes de calor, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Por ello, estamos fortaleciendo la prevención y garantizando que nuestros establecimientos cuenten con los recursos necesarios para responder de manera oportuna”, sostuvo.

La implementación de las seis UVICLIN y la habilitación de las 103 camas permitirán reforzar la capacidad de atención de la red asistencial ante un eventual incremento de pacientes afectados por dengue y leptospirosis, dos de las enfermedades que representan riesgos sanitarios para la población durante el Fenómeno El Niño.

Como parte de su estrategia preventiva, Essalud proyecta alcanzar un abastecimiento del 90 % de medicamentos en la región. Además, fortalecerá la logística sanitaria mediante dos almacenes estratégicos ubicados en el CAP III Castilla, destinados al almacenamiento de dispositivos médicos y conservación de vacunas.

Como parte de las acciones preventivas, Essalud intensificó la vacunación contra el dengue en zonas priorizadas de Piura. Zulema detalló que, a la fecha, se han aplicado más de 1.000 dosis, alcanzando el 47 % de la meta programada.

En ese contexto, exhortó a las familias a acudir a los establecimientos de salud para informarse sobre la vacunación y verificar si sus hijos cumplen con los criterios de edad y elegibilidad establecidos por las autoridades sanitarias.

Además de las acciones preventivas, Essalud reforzó la atención especializada en Piura mediante Hospital Perú. La intervención contempla más de 4.000 atenciones médicas y procedimientos hasta fines de octubre.

En sus primeros días de trabajo, el equipo conformado por más de 20 profesionales de la salud brindó más de 2000 atenciones en especialidades como medicina familiar, otorrinolaringología, rehabilitación y psicología, además de exámenes auxiliares y ecografías.

La estrategia permite disminuir tiempos de espera, ampliar la capacidad resolutiva de la red asistencial y evitar que los pacientes deban desplazarse a otras regiones para recibir atención especializada.