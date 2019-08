Piura: ex alcalde de Lobitos acusado de colusión agravada fue capturado

La Policía Nacional capturó la tarde de este miércoles a Christian Jaime Reque Llontop, de 43 años, ex alcalde distrital de Lobitos (2015-2018), en la provincia de Talara, región Piura.

Reque se encontraba prófugo de la justicia desde junio pasado, cuando se dictó contra él una orden de 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal.

Según el parte policial, la captura formó parte de la operación "Impacto 2019". El ex alcalde se encontraba en la vivienda de su conviviente, Rosa Mercedes Viera Fiestas, de 26 años, en el sector Nuevo Lobitos. Tras ser detenido, fue trasladado a la comisaría de Talara, desde donde será puesto a disposición del INPE para su internamiento en el penal de Piura (ex Río Seco).

La Fiscalía de Sullana lo investiga como parte de la organización criminal ‘Los Lobitos de la Corrupción’, dedicada a dirigir contratos para bienes, obras y servicios con la Municipalidad de Lobitos por más de S/ 5 millones.

En la investigación fiscal está incluidas once personas, entre ellas la actual alcaldesa –hoy suspendida– María Excelina Chapilliquén Ruiz, quien fue detenida en diciembre del 2018 y cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Mujeres de Sullana.

De acuerdo con el expediente N° 2636-2018, “Christian Reque tenía pleno conocimiento [del presunto favorecimiento ilegal] y, sin embargo, omitió el cumplimiento de sus deberes funcionales, al no cautelar los intereses de la Municipalidad Distrital de Lobitos, permitiendo que se siga perjudicando al Estado, vulnerando [...] la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Junto con el ex alcalde, también se dictó prisión preventiva por el mismo plazo para los ex funcionarios municipales Cristhian Aguilar Abad (ex director de Planificación) y Julio César Bancayán Panta (ex tesorero).



Christian Reque fue pareja sentimental de María Chapilliquén, cuyos familiares se vieron favorecidos en contratos, algunos 'fantasmas', con la municipalidad.

Otros dos ex alcaldes de la región Piura aún continúan prófugos de la justicia. Se trata de Jaime Bardales Ruiz (Sullana) y José More López (Catacaos), ambos sentenciados por corrupción.