Piura aún exhibe pistas deterioradas luego de El Niño Costero | FOTOS y VIDEO

Por tierra, la puerta de ingreso hacia la ciudad del eterno calor es la avenida Gullman, una calle que —dos años y medio después de El Niño Costero— sigue dando pena. Y rabia, y frustración también. Por eso ningún chofer se queda callado cuando ve a periodistas tomando fotos, registrando esa rara mezcla de polvareda, baches, piedras volando de lado a lado, y el crack crack de los vehículos que transitan por ahí; mientras los pasajeros se balancean al ritmo de la irregular carretera.

► Piura: los olvidados de la reconstrucción tras El Niño Costero| VIDEO



(Video: Ralph Zapata)

El lado derecho, el menos deteriorado ahora, fue rehabilitado el año pasado por la municipalidad provincial de Piura, con presupuesto de la reconstrucción. Se invirtió S/ 2 millones 178 mil. Sin embargo, el lado izquierdo, jurisdicción del municipio de Veintiséis de Octubre, no recibió ningún trabajo de rehabilitación.



El gerente municipal del municipio de Veintiséis de Octubre, Wilfredo Rodríguez, dijo que la rehabilitación de esa vía era responsabilidad de la anterior gestión. "Ahora no hay ningún proyecto para rehabilitarla, pero le hemos dicho al alcalde que debe ser nuestra prioridad porque es la entrada a Piura", dijo, al tiempo que añadió que la Av. Vice, desde la Av. Grau hasta la calle 5 (otra vía desastrosa), tampoco será arreglada a corto plazo.

-Las eternas excusas-



Hay otra vía que tiene una historia parecida a la Av. Gullman. Se llama Av. Los Incas y conecta Piura con Veintiséis de Octubre. El tramo de Piura fue rehabilitado el año pasado con una inversión de S/ 1 millón 060 mil; mientras que el área correspondiente al municipio distrital de Veintiséis de octubre sigue siendo polvo, piedras y baches. Paralela a esta vía está la Prolongación Grau, que fue rehabilitada el año pasado por casi S/ 3,5 millones pero luce deteriorada en varios tramos.

Castilla es otro de los distritos cuyas pistas exhiben solo baches, polvo y enormes forados. La avenida Junín, que ladea la sede del municipio distrital, es quizás la peor. El año pasado, por la reconstrucción, fue rehabilitada con una inversión de casi medio millón de soles, pero destruida después por la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau que cambió las redes de agua y desagüe.



Las avenidas Tacna, Ayacucho y Cayetano Heredia tienen una historia similar. Fueron rehabilitadas después de El Niño costero por casi S/ 1 millón, pero luego de la intervención de la EPS Grau quedaron hechas polvo, piedras y enormes forados. Exfuncionarios del municipio de Castilla responsalizaron a EPS Grau de los daños.

Floro Rumiche, gerente municipal de Castilla, dijo que "tenemos ocho meses de gestión y con el poco presupuesto que tenemos no nos alcanzaría ni siquiera para hacer una pista, que no baja de S/ 8 millones". Añadió que todas esas avenidas principales serán mejoradas con dinero de la reconstrucción. Sin embargo, cuando este Diario consultó el plan de la Reconstrucción con Cambios comprobó que no están contempladas.

De acuerdo con los avances del Plan de la Reconstrucción con Cambios, hasta julio de este año se rehabilitaron en Piura, Castilla y Veintiséis de octubre unas 18 avenidas principales, cuya inversión total fue de más de S/ 25 millones. La región Piura, la más golpeada por el Niño Costero en 2017, ha ejecutado hasta julio de este año solo el 34% del dinero aprobado, según la Contraloría General de la República.



La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informó que a julio de este año en Piura se han ejecutado 1.798 intervenciones en diferentes sectores, que incluyen salud, educación, agricultura, rehabilitación de pistas y veredas, viviendas, saneamiento, entre otros. Esta región ha ejecutado S/ 1.263 millones del presupuesto transferido hasta la fecha.

