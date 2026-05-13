Un nuevo caso de maltrato animal se registra en el Perú. Esta vez, una familia denuncia que su perro ‘Mechoso’ fue asesinado a disparos por el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Jorge Escobar, en la urbanización Los Ingenieros, en Piura

Cámaras de seguridad del edificio captan cuando la mascota orina la puerta del agente del orden. Segundos después, este sale con una escopeta de caza para atacar al animal, dijo la dueña del can a Buenos Días Perú.

Los propietarios del animal indicaron que el perro llegó hasta la casa atraído por una mascota en celo.

“Aparentemente, ha sido en un ataque de ira, porque él ha tenido una perrita en celo y ‘Mechozo’, pues, parte de su instinto, ha sido a orinar en su puerta”, agregó a RPP.

El matinal indicó que el agresor escapó por varias horas, sin embargo, se acercó al domicilio con el objetivo de buscar una conciliación con los dueños de ‘Mechozo’.

¿Qué dice la Ley contra el Maltrato Animal?

La Ley N° 30407 de Protección y Bienestar Animal en Perú (vigente desde 2016) protege a los animales domésticos y silvestres de actos de crueldad, abandono o muerte, sancionando con penas privativas de libertad de hasta 3 años, o hasta 5 años si el animal muere, además de inhabilitaciones.