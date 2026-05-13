Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un nuevo caso de maltrato animal se registra en el Perú. Esta vez, una familia denuncia que su perro ‘Mechoso’ fue asesinado a disparos por el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Jorge Escobar, en la urbanización Los Ingenieros, en Piura
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