Piura: fuertes vientos dejan un muerto y un herido en Huancabamba

Los vientos de moderada a fuerte intensidad que se vienen registrando desde el lunes en la sierra de la región Piura han dejado hasta ahora una persona fallecida y una herida.

Se trata de Ambrosio Romero Rodríguez (82 años), quien vivía con su familia en el centro poblado Rodeopampa, en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

Debido a que el techo de calamina de su vivienda se voló por el viento, el anciano subió en una escalera hasta su segundo piso y se apoyó en una caña que quedó debilitada. Una mala maniobra lo hizo perder el equilibrio y cayó al suelo. Murió inmediatamente.

(Foto: Audías Ramón) El Comercio

La otra víctima fue identificada como Isabel Flores Crisanto (62), quien se encontraba en su domicilio del caserío Chucchura, del centro poblado Limón de Porcuya, en Huarmaca. Flores resultó con una herida cortante en la pierna izquierda y tuvo que ser trasladada de inmediato al centro de salud de Huarmaca, donde se recupera.

Ayabaca y Huancabamba son las provincias más afectadas por los fuertes vientos, pues los techos de calamina de varias viviendas han cedido y han dejado desprotegidas a las familias. Incluso se quedó sin techo la Municipalidad de Canchaque, en Huancabamba.

El alcalde delegado de Limón de Porcuya, Audías Ramón Rivera, señaló a El Comercio que el fenómeno también ha generado la interrupción del servicio eléctrico y de telefonía, debido a la afectación de estructuras eléctricas y la caída de una antena.

“Los centros poblados perjudicados son Limón de Porcuya, Eucalipto de Porcuya, Sauce de Porcuya, Chucchura, El Tigre, Chinche, Pasallapampa, Landirca y Tallacas, Miraflores y Alto de Palomas”, comentó.

Según Miguel Celi, secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), los jefes de Defensa Civil de las municipalidades distritales de la sierra ya están reportando daños a través de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). “Nosotros las evaluamos y, si hay damnificados, apoyamos con kits [calaminas, triplay, colchones, baldes]. Tenemos 16 almacenes para canalizar la ayuda”, dijo.

Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó que los fuertes vientos se deben a “un sistema de presión que se ubica en la capa alta de la atmósfera, que genera como un aplastamiento y aumenta los vientos en la zona altoandina de Piura”, sostuvo.

Para el especialista, no se debe utilizar el término “viento huracanado”, ya que no figura dentro del vocabulario técnico del Senamhi, y además alude a un fenómeno natural propio del hemisferio norte. “Los vientos en la sierra de Piura han sido de entre 12 y 13 metros por segundo, ocurren en zonas por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar y no tienen repercusión en la costa”, agregó.

