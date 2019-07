Piura: gerente regional justifica salida de 14 trabajadores del Proyecto Alto Piura

El gerente general del Gobierno Regional Piura, Jesús Torres Saravia, justificó la salida de 14 trabajadores del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), señalando que no se trató de un despido.

“El corte laboral se hizo siguiendo los parámetros establecidos en el marco de la ley, dado que los contratos de los ahora ex trabajadores habían concluido y se decidió prescindir de sus servicios, evitándose la renovación de sus contratos”, señaló.



En la víspera, Karina Cisneros, secretaria del sindicato de trabajadores del Peihap, sostuvo que se trató de un “despido arbitrario”, puesto que el personal no fue notificado sobre una eventual salida tras el vencimiento de sus contratos, el último domingo 30 de junio.

“El Gobierno Regional Piura no ha vulnerado derechos laborales. Muy por el contrario, está ávido de luchar ante cualquier tipo de atropello contra sus trabajadores”, agregó el gerente Jesús Torres, sin explicar los motivos de la no renovación de los contratos.



Según Cisneros, usualmente los contratos laborales eran renovados el último día hábil de vencimiento. Sin embargo, hasta la semana pasada no hubo comunicación al respecto, y este lunes fueron impedidos de ingresar a la sede del Peihap en Chulucanas (Morropón).

El personal separado está integrado por un tesorero, un contador, un cajero, secretarias y responsables de patrimonio, presupuesto y obras, así como conductores de vehículos. Son profesionales y técnicos que tienen entre tres y once años de servicios en el Peihap, y que fueron contratados bajo el régimen CAS del decreto legislativo N° 728.



Para el gerente del proyecto, Manuel Alberto Vega Palacios, la salida de los trabajadores se debería a que tienen procesos judiciales pendientes con el Peihap por desnaturalización de contrato, en la cual el personal solicita, en razón al tiempo de trabajo, que los contratos pasen a ser indeterminados.

En tanto, el gobernador regional, Servando García, quien se encuentra participando en el GORE-Ejecutivo en el Callao, evitó pronunciarse sobre el tema. En seis meses de la actual gestión regional, ha habido cuatro gerentes del Peihap.

