Piura: gobernador cambia funcionarios de confianza en solo dos días de gestión

A dos días de iniciar su gestión, el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, realizó los primeros cambios de sus funcionarios de confianza. El 1 de enero confirmó a través de resoluciones ejecutivas los nombres de gerentes, subgerentes, directores y jefes de oficina de las 25 unidades ejecutoras; pero al día siguiente destituyó a dos de ellos.

Elmer Mechato Alcas fue designada como gerente regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (Pro rural) y Cinthia Marleny Araujo Aponte como jefa de la Oficina de Coordinación y Gestión. Sin embargo, horas después fue emitida la resolución ejecutiva N° 011-2019, que da por concluida la designación de ambos, sin que hasta el momento tengan reemplazo.

Según el Ministerio Público, Mechato Alcas tiene dos investigaciones en curso en la Fiscalía de Sullana por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. En tanto, Cinthia Araujo fue funcionaria del Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El gobernador regional Servando García no confirmó a sus funcionarios hasta la tarde del 1 de enero, luego de la ceremonia de juramentación. Entre ellos figuran ex candidatos del último proceso electoral, donde hay seis de Fuerza Regional, movimiento de la actual autoridad regional.

El ex consejero Óscar Echegaray postuló para gobernador por Acción Popular y ahora ha sido designado subgerente de Normas y Supervisión en la Gerencia de Desarrollo Económico Local. En la segunda vuelta mostró su apoyo a Servando García.

En tanto, Percy Fiestas Aquino, abogado de profesión y ex candidato a la alcaldía distrital de Veintiséis de Octubre por Somos Perú, fue designado director regional de Energía y Minas.



Por Fuerza Regional están el docente Fabriciano Cunya, quien también postuló en Veintiséis de Octubre y ahora es director regional de Educación; y el ex prefecto de Piura Marcial Cunia, quien postuló a la alcaldía distrital de Castilla y ahora es gerente del Proyecto Especial Chira-Piura.

Además, Fernando Ruidías, ex candidato a la alcaldía distrital de Chulucanas y ahora gerente de la Sub región Luciano Castillo Colonna; Miguel Celi Astudillo, ex candidato a la alcaldía distrital de Las Lomas y ahora jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; y Manuel Querevalú, ex candidato a consejero regional y ahora gerente de Recursos Naturales.

Por otro lado, el gerente del Proyecto Alto Piura será el administrador Pedro Peña Maraví, quien fue jefe del plan de gobierno de Fuerza Regional.

En tanto, la gerencia general regional será asumida por Jesús Alberto Torres Saravia, quien desempeñó el mismo cargo en el Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de Luis Valdez Farías. Torres, abogado de profesión, fue censurado por el consejo liberteño por no asistir a una citación para informar sobre asuntos presupuestales.

Para el docente Guillermo Chang Chuyes, especialista en Derecho Administrativo Público de la Universidad de Piura (Udep), el gobernador Servando García “sigue en la búsqueda de personal de confianza, pues en la campaña no mostró un equipo técnico, y al parecer no tiene”.

El especialista opinó, sin embargo, que se debe dar un plazo prudente de 110 días a la nueva gestión regional para que muestre propuestas claras y se gane la confianza de la población.

“Podríamos tener sorpresas para bien o para mal, pero lo importante es conocer el desempeño de los funcionarios para recién poder calificarlos. Recordemos que la transferencia se hizo con retraso por la segunda vuelta”, señaló Chang a El Comercio.

