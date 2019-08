Piura: gobierno regional aprueba ajuste fiscal debido a millonario déficit

El pleno del Consejo Regional de Piura aprobó este miércoles un Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) por un plazo de cuatro años, debido al millonario déficit presupuestario que enfrenta el Gobierno Regional.



De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, aprobado por unanimidad, la medida busca hacer más eficiente el gasto para cumplir los compromisos asumidos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A la fecha, el déficit del Gobierno Regional asciende a S/1.837 millones, que corresponde principalmente a deudas por beneficios laborales: seguros de AFP, ONP y Essalud de los trabajadores que datan de hasta veinte años de antigüedad.



También hay S/203 millones por deuda de proyectos ejecutados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que se terminaría de pagar en siete años. Esto implica que en ese plazo habrá una reducción de 30% en el presupuesto anual asignado a la región.

Según Felipe Paz Silva, jefe de la Oficina de Contabilidad, parte de las medidas del CAF incluyen prescindir de personal en algunas áreas y programas de las unidades ejecutoras, así como mantener las remuneraciones. Sin embargo, esto aún está en evaluación.



El mencionado dictamen se enmarca en el DL N° 1275, que aprueba la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y locales. Además, mediante la resolución ministerial N° 200-2019, se incluye al Gobierno Regional Piura por sobreexposición a los gastos, derivada de sobreendeudamiento por efecto de Obras por Impuestos.

Para el gerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres, “la situación es grave”, por lo que será inviable generar o ejecutar proyectos en el sector público a través de inversión privada (Obras por Impuestos o Asociación Público-Privada). “Sí vamos a poder ejecutar obras nuevas, pero ya no de gran envergadura ni tramitar iniciativas co-financiadas”, dijo.



Torres Saravia, también presidente del comité técnico del CAF, aclaró que ello no afecta las obras en ejecución, la elaboración de expedientes técnicos ya presupuestados ni obras del proceso de Reconstrucción Con Cambios: “Esos proyectos con presupuesto asignado no se van a ver afectados”, sostuvo.

En opinión del consejero regional José Morey, titular de la Comisión de Fiscalización, el CAF debe tener un seguimiento estricto para saber si se cumplen los objetivos propuestos. “Se ha aprobado, pero hay puntos que hemos observado y que deben mejorar”, consideró. Además, se mostró preocupado porque el Gobierno Regional adeuda otros 600 millones de soles por concepto de demandas judiciales firmes y consentidas.