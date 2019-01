Piura: idas y vueltas en primera semana de gestión del gobernador Servando García

En menos de 48 horas, la nueva gestión regional de Piura, cargo del gobernador Servando García Correa —nuevo en política y tres veces candidato— ya había retirado su confianza a dos funcionarios designados por él en puestos clave.

La primera semana de la actual gestión del Gobierno Regional de Piura estuvo marcada por idas y vueltas: designaciones, renuncias, entredichos, salidas y denuncias.

En total han sido 10 los ex candidatos de la última contienda electoral los convocados por Servando García para trabajar en su gestión. Siete de ellos del movimiento Fuerza Regional.



Marcial Cunia, Fabriciano Cunya, Miguel Celi, Fernando Ruidías, Manuel Querevalú, Pedro Cuadros, Óscar Echegaray, Percy Fiestas y Fernando Cáceres han comenzado a ocupar gerencias, subgerencias, direcciones y jefaturas. Los 6 primeros postularon por el movimiento político del ahora gobernador; el resto le mostró su apoyo en la segunda vuelta.



A ellos se suma Arnaldo Arévalo, también ex candidato de Fuerza Regional, quien el 1 de enero fue designado director regional de Agricultura, pero renunció tres días después ante la polémica por imprecisiones en su registro académico, que lo imposibilitaban

para ocupar el cargo.



Previamente, el gobernador Servando García había dado por concluidas las designaciones del gerente de Pro Rural y de la jefa de Coordinación y Gestión, sin exponer motivos.



Otra baja, a los seis días, fue la del gerente del Proyecto Alto Piura (Peihap), Pedro Peña Maraví, quien fue detenido por una denuncia de violencia familiar interpuesta por su ex conviviente.



Peña fue jefe del plan de gobierno de Servando García y ha sido presidente de Consejo Regional de Colegios Profesionales (CONREDE).



El gobernador de Piura ha dicho que las designaciones de funcionarios de confianza se encuentran en un 80%, pues están siendo evaluados según el Manual de Organización y Funciones (MOF). “A cualquiera lo pueden denunciar, pero no por eso es culpable. Aquel funcionario que se vea inmerso en un acto de corrupción o no cumpla con la expectativa de la población, será cambiado. Aquí no hay repartijas”, dijo Servando García.

Su gerente regional, Jesús Torres Saravia —quien hasta el año pasado fue gerente del ex gobernador de La Libertad, Luis Valdez Frías— denunció presuntos “direccionamientos” de los cargos de confianza durante la gestión de Reynaldo Hilbck, mediante la modificación de ciertos requisitos “a la medida”.



A través de su cuenta de Facebook, Hilbck indicó que no se habían modificado los requisitos, sino actualizado algunas funciones, “en su mayoría por disposición de la ley de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir)”. Destacó la importancia de que “los cargos de alta responsabilidad tengan altos requerimientos en calidad, capacitación y experiencia profesional, por lo que de ninguna manera se deben rebajar”.



Al respecto, el gobernador regional de Piura, Servando García, consideró que los requisitos para designar funcionarios son “muy rígidos”, pues se piden “muchos años de experiencia”. Por ello, anunció que solicitará al Consejo Regional, sin mayoría oficialista, la evaluación del MOF.



El Consejo Regional, por su parte, no ha podido sesionar hasta ahora debido a “errores en la forma de convocatoria”, según indicó el consejero delegado, José Lázaro García. La autoridad sostuvo que ello ha impedido la elección de tres cargos: secretario de Consejo, secretario de la Oficina Regional Anticorrupción y jefe de esta misma institución.

“No hay desconocimiento [de las normas]. Esta gestión sí está preparada en todo nivel”, señaló Lázaro, tras programar sesión ordinaria para este jueves 10 de enero. No tiene la misma opinión el consejero regional Alfonso Llanos Flores, quien considera que hay improvisación. “Es evidente que se está trasgrediendo las normas

institucionales, como el MOF; es lamentable que ni el gobernador regional ni su equipo técnico conozcan las normas”, señaló.



Para la docente Juana Huaco García, especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (Udep), existe “retraso” en el inicio de la gestión de Servando García. “Esto, además, genera una mala imagen ante el gobierno central, que nos ve con desconfianza”, opinó.

