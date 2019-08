Piura: interno es asesinado de varias puñaladas en penal ex Río Seco

Un interno fue asesinado de varias puñaladas durante una reyerta en el penal de Piura (ex Río Seco). El occiso fue identificado como Juan Carlos Valderrama Valle (29), quien purgaba una condena de 12 años por el delito de robo agravado.

Según información policial, Valderrama Valle fue encontrado en el suelo del pabellón 5, con varias heridas de gravedad. El hecho ocurrió mientras algunos presos se encontraban en el patio aseándose, y otros alistándose para el relevo del servicio.



Fue en ese momento que el reo Julio Joel Lama Garrido (28), sentenciado a 30 años por robo agravado seguido de muerte, habría increpado a Valderrama por un asunto personal, insultándolo y amenazándolo con un objeto punzo-cortante.



Algunos reos apoyaron al atacante y otros salieron en defensa de la víctima, originándose una pelea. Tras ello, Valderrama fue hallado tendido en el suelo, sangrando. Personal del INPE lo trasladó al hospital Cayetano Heredia, en Castilla, donde llegó cadáver.



Uno de los familiares de la víctima cuestionó la reacción del personal penitenciario, pues consideró que no se actuó con celeridad para prestar auxilio al herido. “La asistenta social del penal me contó que el personal no hace nada cuando hay reyertas. Aquí el INPE tiene que asumir una responsabilidad, tiene que responder”, sostuvo.



A través de una nota de prensa, el INPE comunicó que el presunto agresor ha sido aislado preventivamente en una sala de meditación, mientras es investigado por la Policía Nacional. Precisó que Lama Garrido registra dos ingresos al penal de Piura.



A inicios de agosto, un grupo de familiares de los internos hicieron un plantón en el frontis del penal ex Río Seco para exigir un mejor trato del personal penitenciario hacia los reos. Señalaban que sus familiares viven hacinados y algunas veces reciben alimentos en malas condiciones e incluso vencidos.

