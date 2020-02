El exalcalde de Sullana Carlos Távara Polo fue intervenido esta mañana por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad e intentar atropellar a un policía en Sullana (Piura). Según el abogado del exburgomaestre -su hermano- la versión del custodio no se ajusta a la verdad.

Todo se inició a las 7:10 a.m. cuando el suboficial Superior PNP Segundo Capuñay Campos cubría servicio frente al Hospital Nº 2, en la cuadra 4 de la avenida Santa Rosa, y se percató que la camioneta de placa AZJ-382 interrumpía el tránsito. Este le hacía señales al conductor con su mano y con el toque del silbato para que avanzara o se estacionara pero no le hacía caso.

El efectivo se acercó hasta el chofer y reconoció que era el exalcalde Távara. Este último le recriminó al policía por qué permitía que se estacione una mototaxi en el lugar.

Capuñay le respondió que en ese vehículo habían llevado a una persona discapacitada y por ello lo dejaron estacionar en ese lugar. El exalcalde se negaba a moverse lo que originó congestión en ese tramo. El custodio solicitó los documentos a Távara y lejos de obedecer trató de escapar por lo que la autoridad se puso delante del vehículo y trató de atropellarlo, según denunció el policía.

Un mototaxista que vio toda la escena acudió a ayudar al agente y con su vehículo le cerró el paso al exalcalde. Otros efectivos llegaron al lugar e intervinieron a Távara y lo llevaron a la comisaría.

Luis Alberto Távara, abogado y hermano del ex alcalde, dijo que no es verdad lo que señaló el policía. “Él (exalcalde) llegó a recoger a su esposa al hospital y el policía (Capuñay) le dijo que se retire, pero de forma prepotente”. Afirmó que el policía está consignando en el acta policial versiones que faltan a la verdad. "No ha habido resistencia a la autoridad y tampoco, ningún tipo de amenazas. Mi hermano es una persona pasiva, tranquila y en ningún momento le ha faltado el respeto a la autoridad”, dijo.