Piura: invertirán S/ 2 millones para reparar la Av. Gullman, deteriorada por El Niño costero

Luego del reportaje de El Comercio que expone las condiciones deplorables de varias pistas en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, el gerente Territorial y de Transporte del municipio provincial de Piura, Rolando Pasache, dijo a este Diario que la comuna invertirá S/2 millones para reparar la Av. Gullman, que es la puerta de acceso a la ciudad del eterno calor.

► Piura aún exhibe pistas deterioradas luego de El Niño Costero | FOTOS y VIDEO



"La Av. Gullman no fue incluida en el paquete de pistas a reconstruir dentro del plan de la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios), pero nosotros la rehabiltaremos con recursos propios. Estamos preparando ya el perfil de preinversión e invertiremos S/ 2 millones en los trabajos. Haremos una solución definitiva, no será una rehabilitación con (pavimento slurry), sino que la haremos con losas optimizadas", comentó.



El funcionario agregó que harán estudios de suelo en esa avenida, a fin de que no se deteriore con las lluvias. Precisó también que cuentan con presupuesto certificado y que la convocatoria de la obra se realizaría entre noviembre y diciembre de este año. Los trabajos comprenderán desde el Grifo Daniel hasta la Av. Don Bosco (Ex Circunvalación).

-Las pistas de Castilla-

La Av. Junín, que ladea la sede principal del municipio distrital de Castilla, es una de las más deterioradas. El año pasado, por la reconstrucción, fue rehabilitada con una inversión de casi medio millón de soles, pero destruida después por la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau que cambió las redes de agua y desagüe.



Al respecto, voceros del área de imagen de la EPS Grau dijeron que esta entidad solo intervino la mitad de la vía. "La otra mitad (que está destrozada) era competencia del municipio de Castilla", aseguraron. Sin embargo, los trabajos que realizó la empresa Pollux Ejecutores y Consultores EIRL (empresa a la que EPS Grau contrató) fueron deficientes, y así lo denunciaron mediante un comunicado este año.



"Por ese motivo la EPS Grau está en juicio con Pollux debido a que realizaron los trabajos de mala calidad. Repararon el asfalto de la pista, pero se deterioró rápidamente porque usaron materiales de mala calidad. Ahora les estamos exigiendo que vuelvan a reponer el asfalto", dijo un vocero del área de Imagen de la EPS Grau.

Además de la Junín, las avenidas Tacna, Ayacucho y Cayetano Heredia también necesitan atención urgente. Fueron rehabilitadas después de El Niño costero por casi S/1 millón, pero luego de la intervención de la EPS Grau quedaron hechas polvo, piedras y enormes forados. Exfuncionarios del municipio de Castilla responsalizaron a EPS Grau de los daños.

De acuerdo con los avances del Plan de la Reconstrucción con Cambios, hasta julio de este año se rehabilitaron en Piura, Castilla y Veintiséis de octubre unas 18 avenidas principales, cuya inversión total fue de más de S/ 25 millones. La región Piura, la más golpeada por El Niño Costero en 2017, ha ejecutado hasta julio de este año solo el 34% del dinero aprobado, según la Contraloría General de la República.



La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informó que a julio de este año en Piura se han ejecutado 1.798 intervenciones en diferentes sectores, que incluyen salud, educación, agricultura, rehabilitación de pistas y veredas, viviendas, saneamiento, entre otros. Esta región ha ejecutado S/ 1.263 millones del presupuesto transferido hasta la fecha.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe