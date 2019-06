Piura: jefe de Águilas Negras es separado tras pedir dinero para evento por Día del Padre

La Policía Nacional separó momentáneamente al jefe del Escuadrón de Águilas Negras de Piura, alférez PNP Aderly Atayupanqui Ochoa, luego de que se difundiera un video en el que este aparece pidiendo dinero para realizar una celebración por el Día del Padre.

El coronel PNP Edward Espinoza, jefe de la Región Policial Piura, a quien se le menciona en la grabación, confirmó que Atayupanqui ya fue separado mientras dure la investigación de la Inspectoría de la Policía por presunta inconducta funcional.

“Quiero rechazar tajantemente cualquier reunión con ese alférez. En ningún momento me he reunido con él, mucho menos para hablar de cerveza. Me someto a una investigación en Inspectoría, porque no puedo permitir que alguien tan alegremente intente manchar una trayectoria impecable de treinta años en la institución”, declaró Espinoza.

Agregó que tomará acciones legales, al sentirse agraviado. “El comando institucional no tolera ningún tipo de inconducta ni actos delictivos”, sostuvo el jefe policial.

En la víspera del Día del Padre, el alférez Atayupanqui fue grabado pidiendo una cuotaa sus subalternos, en total S/ 400, para un agasajo que supuestamente dispuso organizar el coronel Espinoza. “Nos ha reunido a todos los oficiales, ya ustedes saben, su respectiva cuota. El sábado vamos a festejar a los padres de familia”, se le escucha decir en el video.

Al frente del personal en formación, Atayupanqui añade: “Yo tampoco me lo voy a comer todo, tenemos que estar todos. A Águilas Negras nos ha tocado seis cajas, yo lo he hecho reducir a cinco, para estar igual con Seguridad del Estado. Los demás (las otras unidades) están poniendo 10 cajas. Se va a comprar comida, va a haber música y personal femenino para que los padres de familia puedan bailar y tener un rato ameno”.

Según el Decreto Legislativo N° 1268, es una sanción contra el servicio policial “formular requerimientos de material, equipo y efectos logísticos que no estén acordes con las necesidades de las unidades policiales, en beneficio propio o de terceros”. Esto es causal de pase a retiro.

