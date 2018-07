Piura: Jefe de ARCC preocupado por la descolmatación del río Piura

Una de las primeras actividades de rehabilitación que se iniciaron en Piura, después de El Niño costero de 2017, fue la descolmatación de los ríos Piura y Chira. Sin embargo, 10 meses después los trabajos no han sido concluidos. El tramo VII del río Piura (que incluye Tambogrande-Curván y La Peñita) ha presentado varios problemas, luego de que fuera adjudicado en enero de este año.

El costo de la limpieza y descolmatación de dicho tramo era de S/16 millones, pero hasta la fecha no ha sido concluido. En enero de este año, el tramo Tambogrande y Curván-Malingas fue adjudicado al consorcio Edsur; mientras que el tramo La Peñita fue adjudicado al consorcio Tambogrande I.

Debido a los retrasos en todos esos tramos, Agrorural –dependencia del Ministerio de Agricultura– anunció que rescindiría los contratos. El Comercio intentó comunicarse con dicha institución para saber si lanzaron una nueva convocatoria, pero no obtuvimos respuesta.

-Terminar las obras-



"Regresando a Lima veré este tema (descolmatación del río Piura) directamente con el ministro de Agricultura", dijo el último lunes preocupado el jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, quien llegó junto al presidente Martín Vizcarra a entregar dos obras del sector Transportes.

Quispe dijo que “estamos trabajando para revertir la situación (atraso en la reconstrucción)”. Añadió que antes del 15 de agosto harían una nueva transferencia para Piura. Hasta el momento, esta región –la más afectada por El Niño costero– ha recibido transferencias por S/1.814 millones.

“Sabemos que muchas obras inician bien y no concluyen. Vamos a hacerles seguimiento y monitoreo. Hoy, del total de recursos asignados a Piura (S/1.814 millones), el 53% corresponde a obras culminadas o en ejecución”, explicó Quispe.

-Actividad cuestionada-



La descolmatación de los ríos Piura y Chira costó más de S/300 millones (incluidos adicionales por más de S/6 millones). Esta actividad fue cuestionada no solo por los colegios profesionales, sino también por la Contraloría. Este ente observó que el tramo VII –que aún no concluye– no comenzó a tiempo.

El informe de control concurrente 002-2018 señala que en el sector Tambogrande la entidad no exigió al contratista (consorcio Edsur) la presentación oportuna de la ficha técnica de prevención parcial y aprobó dicha ficha después de vencido el plazo contractual. “El 15 de febrero no se inició la actividad de descolmatación y eliminación, exponiendo a la población a inundaciones ante la ocurrencia de otro fenómeno natural”, dijo Contraloría.

En el mismo informe, Contraloría revela que la entidad (Agrorural) no cauteló que la carta fianza de fiel cumplimiento se encuentre vigente, pese a que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales dentro del plazo establecido, y de esa manera generó que la entidad se encuentre desprotegida ante cualquier controversia.

El otro informe, 003-2018, se refiere al tramo VII, pero en los sectores de Curván y Malingas, cuyo costo es de casi S/11 millones. Contraloría señala que la entidad no cauteló que el contratista cumpla con la presentación oportuna de la ficha técnica de prevención parcial, posibilitando la adopción de las acciones previstas en el contrato.

Adicionalmente, refiere el órgano de control “al 15 de febrero no se inició la actividad de descolmatación y eliminación, exponiendo a la población a inundaciones ante la ocurrencia de otro fenómeno natural”.

