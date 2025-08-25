La región Piura se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de Xiomara Huertas Santiago, una universitaria de 18 años cuyo cuerpo fue hallado cuatro días después de haber sido reportada como desaparecida en el distrito de La Arena. El principal sospechoso del crimen es su tío político, Jorge Silva Álvarez, quien permanece detenido bajo estricta custodia y será procesado por feminicidio.

Según las primeras investigaciones de la Policía, la joven fue ahorcada y posteriormente enterrada en un hoyo dentro del corral de animales de su vivienda, la misma que compartía con la casa del detenido.

Xiomara había viajado desde la capital de Piura para pasar vacaciones con su madre mientras su familia trabajaba en el campo, quedando sola en el inmueble cuando fue atacada.

Vecinos indignados atacaron la vivienda del acusado y se enfrentaron con la Policía. (Foto: Captura / América Noticias)

Tras conocerse el hallazgo, la indignación de la población derivó en momentos de violencia, ya que decenas de vecinos intentaron tomar justicia por sus propias manos y agredir al sospechoso. La Policía tuvo que intervenir con bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud y garantizar el traslado del detenido.

En medio de la furia colectiva, la vivienda de Jorge Silva fue apedreada y los ánimos en la zona continúan tensos. La comunidad recuerda a Xiomara como una joven dedicada a sus estudios, con sueños de salir adelante, y exige que su caso no quede impune.

Las autoridades confirmaron que el detenido será procesado por feminicidio, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación peruana. Mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional avanzan con las investigaciones, la familia de la víctima, acompañada por organizaciones locales y colectivos de mujeres, reclama justicia y la aplicación de la máxima sanción.

Feminicidio de universitaria Xiomara Huertas conmociona a Piura. (Foto: Captura / América Noticias)

La población de La Arena también demanda mayor seguridad y medidas concretas para prevenir la violencia contra las mujeres, un problema que sigue golpeando con fuerza a la región Piura.