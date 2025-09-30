Un nuevo caso de feminicidio conmociona a la región Piura. Kristel Morales Llenque, una joven madre de 30 años con 14 semanas de embarazo, murió tras ser brutalmente golpeada en Paita, Piura. Pese a que fue trasladada de emergencia al hospital, no logró resistir la hemorragia interna que le provocó la agresión.

De acuerdo con la Policía Nacional, el principal sospechoso es su pareja y padre de sus dos hijas, Wender Alzate Carrasco, ciudadano venezolano que fue detenido pocas horas después del crimen. Los vecinos y familiares manifestaron su consternación al conocer que el ataque habría sido cometido por alguien tan cercano a la víctima.

Joven gestante falleció tras golpiza y su pareja quedó bajo custodia policial. (Foto: Captura/América TV)

“ Pedimos justicia para Kris porque ella no era mala. No es justo morir así, somos mujeres. Ella tenía mucho por vivir con sus hijas”, expresó un familiar entre lágrimas. Otras allegadas solicitaron cadena perpetua para el presunto feminicida, recordando que Kristel era una madre luchadora que trabajaba por el bienestar de sus niñas.

La Defensoría del Pueblo informó que solo en Piura se han registrado 25 casos de feminicidio en lo que va del año, una cifra que refleja la gravedad de la violencia contra la mujer en la región. Colectivos sociales y vecinos de Paita demandaron acciones urgentes para prevenir más crímenes de este tipo.

Los familiares de la víctima señalaron que esta no era la primera vez que Kristel sufría maltratos de parte de su pareja. Actualmente, Alzate Carrasco permanece detenido en la comisaría de la parte alta de Paita mientras avanzan las investigaciones por feminicidio.

Líneas de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.

Llama gratis a la línea 100.

Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.

Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).

Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.